Cómo se prepara Catherine Fulop para la gran boda de Oriana y Paulo Dybala, tras el plantón de Gaby Sabatini

Pero claro que como la actriz es coqueta al extremo, también compartió con sus 3.5 millones de seguidores algunos tratamientos de belleza que compartió con la novia. Tal es el caso de la exfoliación y nutrición que Cathy y Oriana se hicieron en las cejas y pestañas para estar divinas esta noche.

En tanto, tras hacer saber que durante todo el viernes Oriana y Paulo pasaron todo el día en familia descansando en casa de los Sabatini junto a los parientes venezolanos, a primera hora de este sábado Catherine volvió a mostrarse desde sus historias virtuales con una máscara de luz en su rostro para limpiar y descongestionar la piel de cara a la soñada boda de su hija mayor.

Catherine Fulop previa casamiento de Oriana Sabatini - IG.jpg

Ova Sabatini confirmó que su hermana será la gran ausente en la boda de Oriana y Paulo Dybala

Emocionado al extremo por el inminente casamiento de la mayor de sus hijas, Oriana, con el futbolista Paulo Dybala, este mediodía finalmente Ova Sabatini confirmó que su hermana, la extenista Gabriela Sabatini, no estará en la ceremonia este sábado 20 de julio.

En comunicación telefónica con Socios del espectáculo (El Trece), Ova evitó hablar de las versiones de interna familiar con su hermana, pero sí admitió que no estará acompañando a su sobrina en este momento tan importante de su vida.

Paulo Dybala, Oriana y Gabriela Sabatini.jpg

“No quiero hablar del tema, sí les voy a decir que no va a venir”, anunció serio. “Para mí es un tema, muy, muy triste y como les dije hace un rato, quiero estar enfocado en la felicidad. Tengo que aceptar el hecho y seguir adelante. Ya se solucionarán las cosas y volverá a ser como antes”, confesó Sabatini.

Asimismo, durante la entrevista el marido de Catherine Fulop confesó cuánto le costó superar la muerte de su madre, Beatriz Garófalo, quien falleció en abril de 2021 en plena pandemia.

Gabriela Sabatini ausente de la boda de Oriana - captura Socios del espectáculo.jpg

“¡Cómo extraño a mi vieja!”, confió emocionado Sabatini al referirse al tema y aseguró: “Mamá falleció hace tres meses. Para serles sinceros, a mí me costó muchísimo salir de eso. Estuve muy triste, muy bajoneado hasta que en un momento, mis hijas me sentaron en una mesa seriamente y me dijeron ‘papá, no podés seguir así’”.

"No me fue fácil pero uno va saliendo. Yo lo que quiero mañana (día del casamiento de Oriana) porque, después de la muerte de mi vieja me costó mucho disfrutar de una fiesta. No sé por qué pero iba a fiestas y no disfrutaba de todo, me sentía mal porque mi mamá no estaba”, confesó y contó la promesa que hizo por su mamá: “Y dije que mañana no, mi vieja hubiera estado re contra feliz, mi viejo también, porque amaban a sus nietas”.