Como una final: así se vivió la gala de eliminación de Gran Hermano

Antes de la eliminación, Furia tuvo su minuto en el confesionario y disparó contra Martín: "No voy a ser Bro jamás. Lo siento mucho para todos los que pensaban que me iba a poner en ese grupito. Hoy es la primera vez que lucho contra uno de ellos. Sé que me lo han dicho bastante. Así que por favor: Martín al 9009".

Embed

Luego, el Chino, en el confesionario, expresó: "A lo último no tenía ganas de hablar mucho o siquiera hacer campaña porque hay una persona que con lo que dice y con lo que hace (por Furia), se ocupa de hacer campaña por mí". Además, remarcó sobre la personalidad de la participante: "Creo que por momentos, actúa y en que en otros, se le salta la térmica".

Embed

Más adelante, el conductor Santiago del Moro -antes de anunciar quién era el primer participante que bajaba de placa- informó que la votación telefónica ya había cerrado y que el eliminado se conocerá en la gala del martes.

Después de haber explicado los detalles de la eliminación, el presentador reveló que Emmanuel podía desarmar las valijas. El cordobés obtuvo el 0,8 por ciento de los votos.

Minutos después de la medianoche, entró el animador a la casa más famosa del país y le dijo a Bautista que continuaba en competencia. El uruguayo sacó 0,1 por ciento de los votos del público. Por lo tanto, el mano a mano del martes será entre la tatuada y el Chino.

Embed

La fuerte angustia de Nicolás que preocupó a los Bros en Gran Hermano: "Respirá"

El participante Nicolás Grosman no se encuentra en su mejor momento. El joven está viviendo, en Gran Hermano (Telefe), un tensa situación luego de que los Bros se hayan peleado con Juliana 'Furia' Scaglione.

Todo comenzó la semana pasada cuando Furia le declaró la guerra a Martín Ku, y, a partir de allí, el grupo está lidiando con gritos que buscan desestabilizar a la banda.

A horas de la gala de eliminación, Grosman mantuvo una charla con Bautista Mascia donde el uruguayo le dio palabras de aliento: "Tranquilo amigo, respirá, está todo bien. Vamos arriba. ¿Qué te pasa? Hablá". Nico no pudo responderle y se quedó callado con los ojos llorosos.

Embed

Más tarde, en el patio, Bautista, al ver a su compañero preocupado, le preguntó: "¿Te agota no, Nico?". "Sí, amigo.. Igual nada que no hayamos pasado pero quiero que avance, quiero que pasen los días", se sinceró.

Y agregó: "Ojalá que se vaya hoy". A lo que el uruguayo le contestó: "Sí, sería espectacular. Sería un regalo de Dios".