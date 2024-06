La romántica confesión de amor de Bautista sobre Denisse en Gran Hermano: "Es la primera..."

“Estoy claramente en una etapa de enamoramiento donde pensás como si tuvieses... Agarrás el peluche, una foto de ella y me peleo con Gran Hermano porque no me da la foto de Denisse. Estoy como embobado”, reveló el joven.

“Es claramente esa etapa donde estás como idealizando a una persona, estás enganchado y te gusta. Siento que es como la primera etapa de decir estoy enamorado", siguió el jugador.

Y reflexionó: "Acá adentro nos conocimos un mes y poquito, la verdad es que no nos conocemos en profundidad. Obviamente nos vamos a dar el espacio afuera, creo que estoy en esa etapa”.

Embed

El drama que deberá enfrentar Furia si es eliminada de Gran Hermano

Todo parece indicar que esta noche se avecina un mano a mano picante entre Furia y Martín Ku. Las cosas no están bien entre ellos, el vínculo se rompió y se palpita una contienda reñida.

En su cuenta de Twitter, Catalina Gorostidi señaló que Juliana se enfrenta a un panorama difícil. La médica pediatra le advirtió a la entrenadora de crossfit que los ex participantes no la quieren ni ver.

image.png

"No vas a salir a ningún lugar con nosotros, Juliana", escribió la ex GH, que citó un momento de enorme tensión entre Furia y El Chino, a horas de la gala de eliminación. "Te ganaste el desprecio de todos... Si supieses que acá solo te está esperando flor c jajaja", sumó.

La entrenadora de crossfit no muestra muy preocupada por quienes de sus ex compañeros la estén bancando en el exterior. Su foco está puesto en sacar toda su ira para enfrentar hasta último minuto a Martín y tratar de exponerlo frente al público.