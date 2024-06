El drama que deberá enfrentar Furia si es eliminada de Gran Hermano

image.png

"No vas a salir a ningún lugar con nosotros, Juliana", escribió la ex GH, que citó un momento de enorme tensión entre Furia y El Chino, a horas de la gala de eliminación. "Te ganaste el desprecio de todos... Si supieses que acá solo te está esperando flor c jajaja", sumó.

La entrenadora de crossfit no muestra muy preocupada por quienes de sus ex compañeros la estén bancando en el exterior. Su foco está puesto en sacar toda su ira para enfrentar hasta último minuto a Martín y tratar de exponerlo frente al público.

Big Ari reveló qué hace la producción de Gran Hermano para proteger a Furia

Cada vez que tiene que enfrentar una placa en Gran Hermano, Furia apunta a su objetivo y hace todo para desestabilizarlo. Esta semana, la jugadora va contra Martín Ku.

El domingo, en la cena de nominados, la entrenadora de crossfit disparó fuerte contra El Chino para tratar de exponerlo ante público y dejarlo al borde de la eliminación.

Al parecer, los ataques de Furia dirigidos al integrante de Los Bros no cesaron en la cena sino que siguieron sin parar. A tal punto que, en la trasmisión oficial del reality, sacaron del aire la casa y pusieron una placa.

En el programa All Access, en el streaming de Telefe, Ariel Ansaldo deslizó que la producción suele hacer eso para cuidar a la jugadora.

Big Ari fue contundente con su postura. "El maltrato psicológico que ejerce Furia con su juego evidentemente es cancelable y cortan cámara para no exponerla", advirtió.

El grosero error de Martín en la cena de nominados en Gran Hermano, antes del versus con Furia

Martín Ku, Bautista Mascia, Emma Vich y Juliana Scaglione están en placa de nominados en Gran Hermano y todo parece indicar que se avecina una definición picante.

Esta noche uno de los cuatro dejará la casa de Gran Hermano. Según las encuestas en las redes, el mano a mano serán entre El Chino y Furia. La expectativa por conocer la decisión del público crece y crece.

El domingo, en la cena de nominados, Juliana y Martín tuvieron una fuerte discusión. La entrenadora de crossfit acusó a su compañero de orquestado todo para es versus que se vivirá esta noche.

"Vos querías este versus. Lo pediste en el confesionario", le dijo Furia al Chino. En ese momento, el muchacho no se dio cuenta y le contestó con una frase en su contra: "Es el versus que vos planteaste. Alguien dijo en vivo: 'Martín al 9009'".

Juliana, al escuchar que lanzó "Martín al 9009" se puso feliz. "Te estás autononinando. Martín al 9009, listo", remató la jugadora.