Nicolás Cabré mostró el impactante tatuaje que se hizo en toda la espalda y sorprendió: el video

Además de lo impactante del resultado visual, un tatuaje de estas dimensiones suele implicar varias horas de trabajo y un nivel de dolor considerable, especialmente en zonas amplias de la espalda donde la aguja pasa repetidas veces para lograr sombras y profundidad.

El proyecto, de hecho, no quedará terminado en una sola jornada. El diseño cubrirá tatuajes anteriores del actor, entre ellos un búho y un ave, por lo que necesitará varias sesiones para completar todos los detalles y lograr una cobertura total.

Cabré eligió realizar este trabajo con Avedissian en Pinamar, un artista reconocido por sus tatuajes de gran formato y por el nivel de detalle en composiciones florales. Con esta decisión, el actor apuesta a una transformación estética fuerte, que marcará un antes y un después en su imagen.

¿Cuántos hijos tiene Nicolás Cabré y quién es Rufina, la hija que tuvo con la China Suárez?

Nicolás Cabré es padre de una sola hija, Rufina, fruto de su relación con la actriz María Eugenia “China” Suárez. La niña, que ya tiene 11 años, suele mantener un perfil bajo, aunque en varias ocasiones fue mencionada por sus padres al hablar de su vida familiar y del vínculo cercano que mantienen con ella.

Actualmente, el actor está casado con Rocío Pardo, y Rufina tuvo un rol muy especial en su boda, celebrada a fines de 2025. Durante la ceremonia, la niña compartió momentos clave junto a su papá y su madrastra, consolidándose como un importante nexo afectivo entre ambos y formando parte central de la nueva etapa familiar del actor.

En distintas entrevistas, Cabré dejó en claro la importancia que tiene su hija en su vida. Al referirse a ella, aseguró: “Rufi sabe quién soy. Ella tiene claras las cosas como son”, y también explicó que su prioridad siempre fue acompañarla y transmitirle valores lejos de la exposición mediática.

Además, el actor también habló abiertamente sobre su presente sentimental junto a Rocío Pardo. En una entrevista con el diario La Nación, se sinceró sobre este momento de su vida: “Hoy por hoy soy el hombre más feliz del mundo. Conocí a una persona que me hace absolutamente feliz. Vivimos todo con una naturalidad desde el primer día que nos sorprendió (...) Hace un año y medio me voy a dormir todos los días sonriendo”.