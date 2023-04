Coti Romero de Gran Hermano 2022 se mostró desde un matadero y el trato a los animales desató un escándalo

Embed

Se escuchaba a la correntina arengando y al final, al ver cómo lo agarraban de las patas para alzarla, sintió pena por el animal. Sin embargo, Coti Romero también persiguió a las ovejas para ayudar a las personas, aunque no logró agarrar ninguna.

Después que la exparticipante de Gran Hermano 2022 publicara las historias en la red social, los usuarios la repudiaron y criticaron su actitud.

“Las historias de Coti de cómo se divierten agarrando ovejas que van al matadero me hizo pelota. Qué asco de seres humanos”; “me pareció muy violentas las historias. Después pone cosas de su perro llorando”; “A Julieta le dicen maltratadora y a Coti la defienden cuando se ríe y maltrata ovejas”, publicaron algunos seguidores en Twitter.

La muerte que golpea de cerca a Coti Romero de Gran Hermano 2022

En las últimas horas, en su cuenta de Instagram, la ex Gran Hermano 2022, Coti Romero, contó una historia impactante, que le provocó una enorme tristeza.

"Mi mamá me acaba de escribir porque murió mi perrito y hace mucho no lo veo, pero me afectó más de lo que pensaba", relató la novia de Alexis Quiroga. "Lo chocaron, lo dejaron agonizando y se fueron, ¿se puede ser tan soretes?", agregó.

La joven se dirigió a sus fans porque la consolaron en un momento de enorme pesar: "Quería agradecerles por todo corazón por sus hermosos mensajes, a pesar de que es una situación muy difícil y que toda la familia la está pasando muy mal porque lo vieron agonizando y creo que eso fue lo peor de todo".

"Es un perrito que tenemos hace un montón de tiempo y nos recibía de una hermosa manera. Pero siempre nosotros decimos que cuando a los perritos les pasa algo así, nos salvan de algo. Ya nos ha pasado anteriormente que habían chocado a otro perrito nuestro y nos dolió un montón, pero este fue mucho peor por las circunstancias", sentenció.