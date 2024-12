Confuso episodio en vivo con Delfina, la primera eliminada de Gran Hermano: "Está muy angustiada"

De Lellis, Carlos Tocco, Ulises Apóstolo y Claudio Di Lorenzo fueron los primeros nominados de esta temporada y compitieron por seguir una semana más dentro del reality.

Al principio de la gala, Del Moro anunció el nombre del primer participante que salía de placa y continuaba en el juego. "Quien baja de placa en esta primera gala de eliminación y desarma su valija es Carlos", reveló el presentador.

"Sabía que era fuerte afuera", aseguró el exfutbolista profesional tras enterarse del resultado. Tocco obtuvo el 11,7 por ciento de los votos.

Luego, Del Moro comunicó que Di Lorenzo también bajaba de placa y, al escuchar esa noticia, Delfina se preocupó aún más por su estadía en la casa y no pudo evitar quebrarse. Claudio se quedó una semana más al sacar el 21,9 por ciento de los votos.

Antes de la medianoche, Del Moro volvió a ingresar a la casa, esta vez, para anunciar quién era el primer eliminado de esta edición. "El primero de ustedes que deja la casa más famosa es Delfina", informó el presentador.

La joven, que se lo veía venir y estaba bastante triste, se fue del juego con el 58,9 por ciento de los votos mientras que Ulises obtuvo el 41,1 por ciento.

Antes de despedirse de la audiencia, Del Moro contó: "Bueno, quiero que vean la llegada recién de Delfina. Les quiero contar lo que pasó también. Ahí llegaba en auto. Tuvo una especie... dice que no está en situación para poder hablar, es lo que me está pasando la producción. Siente que está superada por la situación. Está muy angustiada y prefiere no hablar".

"Esperemos que pueda hablar mañana cuando esté más tranquila. Es la primera vez que nos pasa algo así. Obviamente acaba de suceder. Me hubiera encantado recibirla, darle un aplauso, es así la competencia. Mañana la vamos a tener con nosotros. Ella eligió no hablar, obviamente se lo respeta", cerró.

Gran Hermano: Chiara enfrentó a Petrona y la hizo reflexionar sobre sus polémicos dichos

Desde que comenzó Gran Hermano (Telefe) el lunes pasado Petrona Jerez estuvo más de una vez en el ojo de la tormenta por despectivos dichos hacia sus compañeras.

Un claro ejemplo, fue hoy por hoy la mañana cuando opinó acerca de Luciana y disparó: “Tratamos de hablarle, ¿cuántas veces yo le dije? Habla, que se sienta tu voz. Capaz que tiene voz de Cacho..."

En este contexto, Chiara Mancuso decidió tener una charla con la oriunda de Tucumán y le marcó sus malas actitudes. “Vos ahora estás en una sociedad que cambió, que es distinta a lo que era tu época”, le dijo.

Si bien Petrona la escucho atentamente, lo cierto es que al final de sus palabras negó haber tenido esos comentarios y aseguró: “Yo le dije una sola vez a Bonjo, ¿vos te haces o tenes cara de cu…?".