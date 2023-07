Conmovedor encuentro de divas: Mirtha Legrand le entregó el Martín Fierro de Brillantes a Susana Giménez

Embed

Susana recordó que siempre tuvieron una estrecha amistad. "Ella me daba bolilla a mí cuando recién empezaba... yo iba a jugar el burako a su casa y yo no podía creer que Mirtha Legrand me invitaba a su casa", rememoró.

"En el verano me acuerdo que íbamos a la playa con La Chiqui y Daniel Tinayre y nos íbamos lejos para que nadie nos molestara", siguió y señaló que ellas mantienen un vínculo que es inquebrantable: "Somos parte de la historia de la TV. Somos familia. Nos queremos y nos respetamos".

Por último, Susana anticipó que está trabajan en su regreso a la pantalla chica. "El año que viene voy a volver con mi programa en Telefe, que lo hice durante 35 años seguidos", concluyó.

SUSANA GIMENEZ GASALLA.jpg

"¿Qué es este piquete?", el comentario incómodo que lanzó Susana Giménez en los Martín Fierro 2023?

Susana Giménez deslumbró a todos con su presencia en la alfombra roja de los premios Martín Fierro 2023. La conductora le dio un brillo especial a la previa de la gran fiesta de la televisión, que contó con trasmisión oficial de Telefe.

La diva lució su look y expresó su enorme expectativa por la gala de la pantalla chica. "No tomo alcohol hace muchísimo, pero tal vez brindo un poco", comentó la rubia.

Embed

En el cierre de su charla con Robertito Funes y Agustina Casanova, Susana comentó que se saludó con muchísimas figuras en la entrada del hotel Hilton de Buenos Aires.

En ese instante, la diva lanzó un comentario que generó tensión. "Ya me encontré con todos en la puerta... pero, ¿qué es el piquete que hay en la puerta?", dijo la estrella de Telefe.

Robertito se encargó de explicarle a qué se debía ese "piquete"."Son los trabajadores del sindicato argentino de la TV", señaló el conductor.

Finalmente, Marcelo, el chofer de Susana, se acercó para "rescatarla" de ese momento incómodo.