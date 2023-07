Conmovedor mensaje de Zaira Nara tras el posteo Wanda sobre su salud: "Olvida..."

Y aclaró: "El jueves, también por mi cuenta, me retiré de esa clínica para realizar más estudios en un lugar especializado. Lo hice buscando aportar más información a los resultados de mis primeros estudios".

"Como toda mamá, intenté ocultarle a mis hijos mis miedos y mis angustias. Sobre todo porque aún no tenía un diagnóstico certero", remarcó Wanda.

"Lamentablemente, el viernes recibieron por un periodista la confirmación de un diagnóstico que ni yo misma tenía. La medicina no es exacta y en ese momento no habían pasado ni 24 hs de mi primer estudio", indicó además sobre lo que contó Jorge Lanata sobre su diagnóstico en radio.

"Siempre mis hijos se enteraron todo por mí, siempre hablé y esta no iba a ser la excepción. Pero hubiera elegido hacerlo con más resultados y estudios en la mano; y sobre todo con mis tiempos", puntualizó.

En este sentido, Zaira Nara compartió un conmovedor posteo en sus historias de Instagram en la noche del lunes compartiendo un mensaje de la cuenta @amorentreestrellas que decía: "Olvida los miedos y abraza con ganas que te aseguro que hay abrazos que curan hasta el alma".

La hermana de la mediática dejó así todas sus energías para la sanación de Wanda en medio de la preocupación por su estado de salud.

El contundente pedido de Zaira Nara a su papá en medio del delicado momento de salud de Wanda

En medio de la preocupación por la salud de Wanda Nara, su papá, Andrés Nara, reveló en Socios del Espectáculo,El Trece, un fuerte pedido que le hizo su hija menor, Zaira Nara, para mantener discreción sobre la situación ante los medios.

Todo salió a la luz cuando el movilero del programa le mencionó al padre de la mediática los dichos del periodista Jorge Lanata y preguntó: "Fue muy criticado por muchos colegas. ¿Quería saber cómo estás vos? ¿Cómo está Wanda?".

Fue en ese momento, que previo a dar su respuesta, Andrés hizo una advertencia y reveló: "Yo voy a hablar como padre. Es más, por pedido de Zaira, que me dijo 'pa, por favor, mantenete en reserva', la voy a respetar y le voy a hacer caso".

De todas formas, el padre de la conductora de MasterChef aseguró que se trataba de un tema "hiper delicado" y concluyó: "Yo no sé lo que puede hablar el señor Jorge Lanata, es una cuestión de él. No sé de dónde sacó la información. Yo no tengo esa información. Es algo delicado, el límite es la salud".