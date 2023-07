Wanda Nara habló por primera vez de su salud y cruzó a Jorge Lanata: "Mis hijos recibieron la confirmación de..."

Wanda relató qué ocurrió en estos días desde su internación en el Sanatorio Los Arcos. "Buen día a todos. Acá estoy, después de unos días que necesité para mí, y quiero contarles un poco lo que pasó", anunció.

image.png

"El miércoles decidí por mi cuenta realizarme análisis de rutina, como acostumbro cada vez que viajo o una vez al año. Algunos valores salieron mal y tomé la decisión de internarme para complementar con otros chequeos, que salieron bien", siguió.

La mujer de Mauro Icardi indicó que se acercó a un centro especializado para conocer mejor su cuadro. "El jueves, también por mi cuenta, me retiré de esa clínica para realizar más estudios en un lugar especializado. Lo hice buscando aportar más información a los resultados de mis primeros estudios", agregó.

Por otro lado, Wanda explicó que estaba pensando cómo contar la noticia a sus hijos, pero las versiones en los medios le ganaron de mano: "Como toda mamá, intenté ocultarle a mis hijos mis miedos y mis angustias. Sobre todo porque aún no tenía un diagnóstico certero. Lamentablemente, el viernes recibieron por un periodista la confirmación de un diagnóstico que ni yo misma tenía".

"Siempre mis hijos se enteraron todo por mí, siempre hablé y esta no iba a ser la excepción. Pero hubiera elegido hacerlo con más resultados y estudios en la mano; y sobre todo con mis tiempos", enfatizó.

Finalmente, la conductora de MasterChef agradeció las muestras de afecto. "Agradezco a mi familia, a cada amigo y cada uno de ustedes por demostrarme el amor que me tienen. Ya estoy en mi casa, a la espera de más exámenes y siguiendo las indicaciones de los profesionales que me acompañan. Lo mantendré en mi intimidad, sobre todo para resguardar a mis hijos", cerró.

La primera foto de Wanda Nara.jpeg

La postura de Marcelo Tinelli tras la información de Jorge Lanata sobre la salud de Wanda Nara: "Hay límites"

Hace unos días, Wanda Nara estuvo internada en el Sanatorio Los Arcos, en Palermo, por un fuerte malestar. Los médicos le realizaron estudios y detectaron que tenía los glóbulos blancos altos e inflación en el bazo.

La figura de Telefe recibió el alta, pero los profesionales que la atendieron le indicaron estudios complementarios para determinar su diagnóstico.

Pese al silencio de la pareja de Mauro Icardi, el viernes en su programa de radio, Jorge Lanata aventuró un diagnostico, respaldándose en fuentes cercanas a ella y a un especialista. "Tienen leucemia", afirmó el conductor de Lanata Sin Filtro.

Este lunes en Intrusos (América TV) debatieron sobre la información que brindó el periodista de El Trece. Marcelo Tinelli vistió el programa de Flor de la V y sentó su postura al respecto. "Hay límites con la salud", remarcó y explicó su posición con una historia en primera persona.

"Mi mamá se enteró antes de morir que tenía una enfermedad bastante complicada, que era una esquizofrenia, a través de una tapa de noticias. Yo hice juicio, en ese momento, porque sentí que con la enfermedad no se debe joder. Hay un límite ahí, me parece", sostuvo.

"En casa se compraba el Diario de la Nación y en ese momento viene ella con la tapa y la tapa era algo así como el éxito de Tinelli, el padre con cirrosis y la madre con esquizofrenia. Bueno, me emociona porque viene mi mamá y me dice, ¿yo tengo esquizofrenia? No, nada que ver. No sabía qué decirle", añadió.

Finalmente, Marcelo Tinelli indicó que pensó que Lanata iba a disculparse por la información que dio en su programa de radio, pero eso no ocurrió. "Ayer lo que escuchaba Jorge, al que respeto como periodista, pero no estoy para nada de acuerdo. Cuando él dice empatizas más con la persona que tiene eso, pero no me puedo olvidar de los cinco hijos de Wanda. ¿Y los chicos no sabían?", concluyó.