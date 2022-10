El video de Connie Ansaldi luchando contra un bicho que se metió en su escote: tuvo que pedir ayuda a un desconocido

Entonces, tuvo que acudir a una de las mujeres que la acompañaba, y que según contó, recién había conocido. Connie aclaró que es fóbica a los bichos y que la experiencia no le pareció para nada cómoda.

”Situación: se me metió un bicho en las t3tas. Y les tengo FOBIA (cómo ya sabrán) Hanna (Que no la conocía de nada) tuvo que bucear entre mis pechos para rescatarme del animal. Mis amigos, unos idiotas como siempre”, escribió la comunicadora junto al video que posteó en Instagram.

Connie Ansaldi cuestionó fuerte a la esposa de Walter Queijeiro por sus audios contra Locho Loccisano

El miércoles en LAM, América Tv, se conocieron tremendos audios de Andrea Rivoira, esposa de Walter Queijeiro, cuestionando las actitudes de Locho Loccisano en el reality El hotel de los famosos.

En la comunicación que la esposa del periodista deportivo tiene con otra persona, y que se exhibió en el ciclo que conduce Ángel de Brito, ella habló de manera contundente y polémica sobre Locho.

“Walter me decía que: ‘Se hace, se hace’”, es lo primero que se escucha en la voz de la esposa del periodista deportivo, en clara alusión a Locho.

Y añadió fuerte: "Yo, que estudio un poquito, que tengo una profesión y que soy docente, le dije que para mi Locho no es normal, que tiene una patología. Porque no puede ser tan infantil una persona de 28 años. Tiene una disminución no solo intelectual, sino madurativa”.

“Tiene un montón de características de una patología de retroceso evolutivo, de maduración”, remarcó Rivoira.

Y explicó que ella le recomendó al periodista que se haga amigo de Locho por estrategia, ya que tenía en cuenta que fuera del hotel era muy querido por el público.

Además, apuntó contra Silvina Luna: “Yo ya la tenía entre cejas, me daba miedito, porque se puede agarrar como estrategia”.