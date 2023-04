Conocé a Valeria, la hija fisicoculturista de Nico Repetto que mantiene su vida alejada de los medios

"El cross fit me ayudó con lo que me pasaba y es algo que hoy veo con la gente que viene a mi box: te cambia radicalmente y, aunque después de ejercitar te duela todo, el estado de ánimo es otro. Siento que lo físico y lo estético quedan en un tercer plano, es mucho más importante lo emocional y la comunidad que se forma cuando se entrena", dijo en la revista ¡Hola! Argentina.

Vale Repetto .jpg

"En mi caso, me permitió descubrir a la deportista que había en mí. Trabajaba como tripulante de cabina de pasajeros en vuelos y a la par me empecé a preparar para competencias, a capacitar, porque sabía que quería vivir de esto. Hice cursos de levantamiento olímpico, pesas rusas y todo lo gimnástico. Después de dar clases en distintos lugares y una vez que me sentí preparada, mi marido y yo, con mucha valentía, dejamos nuestros trabajos e invertimos nuestros ahorros para poner este box", agregó sobre su experiencia con el mundo deportivo.

Por otro lado, la hija de Nicolás Repetto contó que cómo es la relación con su padre: "Pasamos por muchos momentos de mayor cercanía y otros de menos. Las familias ensambladas tienen cosas divinas y otras complejas".

En otro tramo de la entrevista, Valeria Repetto opinó sobre no ser parte del mundillo de la televisión, aunque aclaró que en algún momento le gustaría participar en un programa de aventuras y desafío físico. "No es que me planteaba escapar del medio, simplemente no era mi camino. Cuando terminé el colegio y no sabía qué quería hacer, me dijeron: 'Bueno, tenés que laburar'. Estuve un año en la productora de mi papá y me encantó la experiencia, pero con mi hermano Nico siempre tendimos a ir para el otro lado", cerró.

Nicolás Repetto se llenó de emoción al llevar a su hija Juana al altar: el video

El fin de semana fue muy especial para Juana Repetto quien se casó con su pareja Sebastián Graviotto. Nicolás Repetto, padre de Juana, fue el encargado de llevar al altar a su hija junto a sus pequeños nietos, Toribio y Belisario.

El conductor fue el encargado de acompañar a la actriz hasta el lugar donde la esperaba su esposo, en un momento familiar muy emotivo en una estancia de Pilar que quedó registrado en imágenes.

Cabe recordar que ambos se casaron por civil en el 2020 en una ceremonia muy íntima y con las restricciones lógicas de la época de pandemia por el coronavirus. Ahora llegó el turno de la gran fiesta donde también estuvo por supuesto Reina Reech, madre de Juana.

El propio Nico compartió en su cuenta de Instagram una imagen del momento en que acompañaba a su hija a dar el sí junto a sus dos nietos. El posteo con la foto lo acompañó con tres corazones.

Por su parte, Florencia Raggi, pareja de Nico, expresó con alegría: "Se casó Juanola y una vez más creó un encuentro profundo, sentido; de lazos sinceros, y real amor. Que siga siendo Eso en tu vida, que Ya Es… junto a Sebi, Toro, Lupe y Beli".

Mirá los mensajes y fotos que fueron subiendo tanto Nicolás Repetto como Florencia Raggi a las redes con lo que fue el especial evento.

nico repetto 1.jpg

nico repetto.jpg