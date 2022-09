Contundente reacción de Luciano Castro frente a la escandalosa pelea de Flor Vigna y su ex, Nico Occhiato

qué le pasa a Occhiato captura Socios.jpg Según Socios del espectáculo, Flor Vigna habría asegurado que su ex novio Nico Occhiato está agrandado, soberbio e irreconocible.

En tanto, su compañero Adrián Pallares detalló cómo habría reaccionado Luciano Castro al ver llegar angustiada todos los días a su novia . “Hay otro factor, que es Luciano Castro. Él estaba cansado de ver llegar a Flor después de grabar con mucho mal humor, triste y no disfrutando con un programa que andaba bien, con una conducción que funcionaba…”, aseguró.

Y agregó que “Varias veces él le dijo '¿por qué no dejás eso?'. Nadie quiere tener en contra a Luciano Castro”, al tiempo que explicaron que Castro “No la cela porque es el ex, sino porque lo pasaba mal”. No obstante, y como para picantear un poco más la situación Mariana Brey intervino sembrando la duda. “No sé... Castro es declarado públicamente un hombre que ha sido celoso, al menos de su pareja anterior. No sé ahora con Flor que está renovado, pero algo de celos debe dar que trabaje con Nico. No es para cualquiera”, sentenció.

Explosiva frase de Flor Vigna frente a Nico Occhiato sobre su separación

En mayo de este año Flor Vigna le hizo un fuerte reclamo a Nico Occhiato en pleno aire de PH: Podemos Hablar, programa conducido por Andy Kusnetzoff en Telefe.

La bailarina, modelo y conductora puso en aprietos a su exnovio con una serie de reproches y se vivió un tenso momento en el estudio. "Siempre fue así", advirtió Flor. “Él es súper seguro. Y él fue el más decidido. Nico me dejó siete veces. Él estaba muy curtido ya”, aseveró, haciendo que él intervenga entre risas diciendo “siete no, pará”.

Flor Vigna y Nico Occhiato Flor Vigna y Nico Occhiato, ex novios y conductores de la temporada 2022 de El último pasajero (Telefe).

“Fui el que tomaba la decisión, pero de algo que estaba pasando y era evidente”, empezó diciendo el animador, que se embarcó junto a su ex en la vuelta de El último pasajero, en la pantalla de Telefe. “Teníamos formas distintas de percibir la vida o la pareja, pero por el amor que nos teníamos lo intentábamos”, explicó Nico.

“La realidad es que no le estaba haciendo bien a ella, ella no me estaba haciendo bien a mí, pero por el amor lo intentábamos”, aseguró. “Por más que duela, yo también lloraba, yo también la pasaba mal. Había que tomar una decisión y era eso”, siguió, mientras ella sumó: “Era la decisión de dejar algo que es lindo y entender que lo estábamos contaminando más. En todos esos intentos había cariño y amistad”, cerró Vigna.