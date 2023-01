Coti de Gran Hermano 2022 hizo una grave acusación contra Romina

Cabe recordar que en los últimos días se conoció que el conductor le había mentido descaradamente a la exdiputada.

Anoche, el programa abrió con el enfrentamiento entre Ariel y la pareja Alfa - Romina, quienes defendieron su territorio en la cocina contra el parrillero. Después de una intensa pelea provocada por la salmuera para el asado, Santiago del Moro le dio la palabra a la correntina.

Sentada en el sector de ex participantes, Coti arrojó con todo: "Dejame decir algo, más allá de la reina de la salmuera, Romina es la reina de la mentira, porque el otro día me enteré de que es millonaria y no está ahí por las hijas al final".

Todavía más inesperado que el comentario de la rubia, Martina acotó su propia valoración sobre la ex diputada K: "Al final es la que mejor está jugando, porque la jugó de pobre y al final tiene más guita que todos nosotros".

Los analistas saltaron sobre los dichos de las dos jugadoras, pero Santiago del Moro concluyó pronto la intervención tras la acusación: "Esto lo tenían preparado ustedes. Le tiraron con un sillón por la cabeza a Romina", dijo antes de seguir con el programa.

Coti

Alerta en Gran Hermano 2022: ¿Thiago quiere abandonar el juego?

Thiago Medina y Maximiliano Guidici son de los pocos participantes que no han estado en la placa de nominados en Gran Hermano 2022. La suerte los llevó a llegar hasta esta instancia del juego sin pasar por el voto telefónico.

En una charla profunda, el joven de La Matanza le confesó a su compañero que tiene ganas de probarse en manos del público.

"Quiero sentir que se siente estar ahí, como cuando te salva la gente", aseguró. "Es verdad. Porque la única conexión con el afuera es la placa", acotó el cordobés.

Thiago le reconoció que no le molestaría abandonar la casa porque siente mucho la lejanía de sus seres queridos. "Ya extraño una banda a mis hermanos. Son mucho tres meses sin verlos, sin saber nada de ellos. Es una banda. Sé que ellos me ven, pero yo quiero abrazarlos, hablar con ellos, sentarme a tomar unos mates, un tereré", reflexionó.

Por último, el muchacho de La Matanza afirmó que, si le toca estar en placa, y tiene que irse, será con una enorme alegría porque desea estar con sus afectos cercanos. "Ya estoy para irme, ya estoy para todo", concluyó.