Gran Hermano 2022: la reacción de Coti al ver a Alexis hablando mal de ella

Pero hete aquí que este viernes en La noche de los ex (Telefe), la correntina vio cómo El Cone desconfiaba y hablaba no muy bien de ella con Maxi cuando todavía vivía en la casa. Así pudo verse aquel momento en que Coti Romero le dijo que si no lo veía durante 20 días, iba a querer estar con otro hombre porque no puede estar sola.