Coti Romero disparó contra El Conejo en medio de los rumores de reconciliación: "Me hizo..."

Sin embargo, el lindo rumor duró poco porque la correntina se refirió al tema en sus redes sociales con un mensaje contundente. Cabe recordar que Coti está atravesando un delicado momento con su salud mental.

En sus redes sociales, Diario Show publicó la noticia y mencionó que "durmieron juntos", a lo que la ex Gran Hermano respondió: "Yo no volvería con alguien que me hizo sentir tan mal".

Hastiada de que se hable de ella y de su relación con el 'El Cone', agregó: "Perdón, yo estoy cansada de que inventen cosas y por eso fui con esa, con enojo encima. Perdón si les molestó".

MENSAJE COTI ROMERO 1.jpg

COTI ROMERO MENSAJE 2.jpg

La inesperada reconciliación que anunciaron en LAM: "Una nueva oportunidad al amor"

Este jueves, durante la emisión de LAM (América TV), se supo acerca de la reconciliación de una pareja que dio mucho que hablar en el último tiempo.

Al parecer, según informó Pepe Ochoa, quienes estarían apostando nuevamente por un futuro junto serían los ex Gran Hermano (Telefe) Coti Romero y Alexis "El Conejo" Quiroga. “El viajó el fin de semana, y lo que me cuentan, es que el domingo volvió con sus valijas y fue directo a la nueva casa de ella”, contó.

"Durmieron juntos, pernoctó y tuvieron toda una charla en la que decidieron volver a darle una nueva oportunidad al amor”, detalló Pepe y advirtió: "Nos van a desmentir, pero estamos acostumbrados".

A su vez, Pepe destacó un importante detalle que encendió las alarmas acerca de la vuelta de ambos. “Hay algo que fue el factor fundamental, Coti empezó a usar algo que él ya usaba", explicó.

"Él fue el lunes a Intrusos (América) y Pampito le hizo pregunta sobre eso, pero El Conejo no contestó nada. Y hoy, en Desayuno Americano, yo vi que Coti tenía esa prenda", amplió y finalmente reveló: "Es una pulsera que él le dio a ella”.