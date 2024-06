Coti Romero y Nacho Castañares dieron su primera nota juntos tras blanquear el romance: "Estamos bien"

Es así que tras cortar sus relaciones anteriores, la villana y uno de los finalistas del anterior Gran Hermano dejaron boquiabiertos a más de uno con su relación. Y tal parece que el noviazgo marcha viento en popa, dado que en las últimas horas ya se animaron a dar su primera nota juntos, en la que hablaron tanto de su presente como de su pasado sentimental.

Abordados por Socios del espectáculo (El Trece) desde el auto de Nacho, los chicos viajaban con un invitado más que especial: Martín Ku, con quien luego se mostraron cómplices desde sus redes sociales. Y ante la consulta de cómo marcha el vínculo amoroso, Castañares se mostró feliz y respondió contundente: “Bárbaro, muy bien, contentos”.

Claro que fue inevitable preguntarle al rubio sobre el tenso momento que vivió al aire con su ex, y una vez más Nacho fue claro. “No pasó nada, hoy estuvimos en un programa y lo explicamos. A veces parece que nos llevamos mal o nos contestamos mal, pero es porque hay confianza”, deslizó sobre su exnovia y explicó: “Convivimos mucho tiempo y sabemos hasta dónde responder cada uno. A veces, en un clip parece que nos peleamos y cero. No le dimos importancia, pero después vimos el clip y parece que nos hablamos mal, pero en realidad, no”.

En tanto, también reconoció que no tuvo ninguna charla con Lucila cuando empezó a salir con Romero.

Qué dijo Coti Romero sobre su relación con la ex de su actual, Nacho Castañares

Fue allí cuando la notera le extendió el micrófono a Coti Romero para consultarle sobre su vínculo actual con La Tora, quien casualmente la dejó de seguir en las redes sociales tras confirmar su historia amorosa con Nacho Castañares.

“Igual, nos estamos conociendo todavía”, se atajó la correntina si bien confirmó el unfollow de Lucila al confiar: “Pero sí, me dejó de seguir. Nunca le pedí explicaciones”.

Como era de suponer, también llegaría la pregunta para Nacho sobre su actual vínculo con el Cone, ex pareja de Constanza. “Todo bien, hace tiempo que no hablamos, desde antes inclusive. Está todo bien”, fue la respuesta políticamente correcta pero dejando entrever que no tienen relación alguna.

Asimismo, Coti dejó en claro que la hipotética opinión del cordobés sobre su actual relación con Nacho la tiene sin cuidado. "No me interesa", confió contundente.