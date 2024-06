Coy, la hermana de Furia, decidió abandonar voluntariamente la casa de Gran Hermano

"¿Vos querés abandonarla esta misma noche?", le consultó el presentador. Y agregó: "Intuyo que debe ser por tu bebé". "Sí, es la Chula 2 (Carla De Stefano). Chula, te amo, pero acá tenemos otra Chulita", dijo bromeando Furia.

"Igual, entiendo, tenés a Rubí, a tu bebita, muy chiquitita. Entiendo las cosas que te pasan por la cabeza y entiendo también que querías estar con tu hermana. Vamos a hacer lo siguiente: que la casa te despida, que Juli te despida, te vas a ir vos, y después ellos van a sacar a uno solo, a otra visita", explicó Del Moro.

Acto seguido, todos los participantes y familiares despidieron a Coy. "A chicos de la casa, los protagonistas, no lo puedo creer haber estado acá y haber compartido este momento. Un placer", expresó la hermana de la tatuada minutos antes de irse.

Embed

El incómodo problema íntimo que sufrió Coy, la hermana de Furia, en Gran Hermano: "Le explotaron"

El último lunes ingresaron los familiares de los jugadores de Gran Hermano (Telefe) y Juliana 'Furia' Scaglione recibió a su hermana Coy, quien es madre de una bebé.

Esta mañana la tatuada, entusiasmada ante la visita de su hermana, gritó en medio de la casa la incómoda situación que experimentó mientras dormía junto a Coy.

Cuando se levantó, Furia le contó al participante Darío Martínez Corti lo que le pasó. “Me desperté con leche, y no de la que quería. Toda llena de leche, Darío. Me levanté y a mi hermana le explotaron sus bubbies. Claro, me quedó abrazando así”, reveló la jugadora.

Por otro lado, la noche del ingreso, Coy generó polémica luego de haber tenido una charla al límite con su hermana. Durante una conversación en la cocina, Coy le habló a Juliana puramente de estrategia y de lo que se ve desde afuera.

“Vos podés seguir jugando de formas divinas: disfrutar, cantar, lo que vos quieras hacer. Ya la estrategia... ya la gente te conoció bolu... O sea, a todos por igual. Todos saben, quien es Emma, Bauti, el Chino. En su mente es abstracto”, le aconsejó polémica Coy a la participante.

Y agregó más datos de lo que se ve afuera mientras Furia la escuchaba atentamente: “Nosotros sabemos quiénes son cada uno. Viste que cuando entré Bauti me dijo: 'Ya te conozco, conozco a tu familia, todo' . ¿Vos por qué pensás que yo y todas las personas que estamos acá no sabemos quiénes son ustedes? Ya está”.