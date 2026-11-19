Lo que Uma Granata contó sobre su relación con su papá y el impacto en los hijos de Wanda Nara

Entre sus reflexiones, Uma Granata dejó en claro que entendió que fue un problema entre dos adultos y que hoy le sirve como experiencia de lo que no querría vivir: "Son cosas de grandes, no puedo manejar eso y no sé si el día de mañana a mí me va a pasar lo mismo".

La relación con su papá tuvo distintas etapas a lo largo de sus 18 años y desde el año pasado lograron llevarse mejor como padre e hija. "Yo me reconcilié con él el año pasado, en febrero o marzo de 2025. Cuando hablábamos, había muchos choques, discutíamos bastante y no era nuestro momento. Además, justo estuvo la pandemia, o sea, era todo por llamada, no se podían hablar las cosas. Ahí es donde estuvimos alejados bastante tiempo. Por suerte, nos volvimos a unir. Ahora tenemos muy buena relación".

Ya dejando atrás la adolescencia y como mujer, Uma empieza a ganarse su lugar en los medios. Con ideas firmes y opiniones muy fundamentadas, empieza a demostrar que puede ser una persona influyente frente a un micrófono.

Al comparar lo que vivió con lo que atraviesan los hijos de Wanda, sostuvo que es una situación que puede tener un impacto negativo en los menores a futuro: "Influye en la salud mental después. No dudo que van a tener traumas, quizás tienen esas actitudes con sus parejas o sufren ansiedad social. Parece horrible que estén metidos y que los expongan. Es un horror que sepan todo en el momento", cerró.