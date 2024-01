Cristian Castro bancó a Javier Milei y criticó fuerte el paro general de la CGT por la Ley Ómnibus

"Yo amo Buenos Aires y Argentina toda es mi amor, el país que adopto para vivir en este momento de mi vida. Debo reconocer que ese hermoso caos argentino me ayuda a salir adelante", dijo el artista, que vive en el barrio porteño de Recoleta.

Y sobre sus vivencias en el país, explicó: "Yo lo conocía por mis giras, mis shows, estuve muchas veces, pero nunca antes tanto tiempo como el que llevo. El país es un volcán en erupción permanente y el ciudadano argentino me llama la atención por lo activo que es y por cómo exterioriza sus pasiones, no se guarda nada".

"No se relaja nunca, tiene un temperamento caliente, convulsionado. Nunca antes había escuchado tantas veces la palabra sindicato... como cinco, seis veces por día", expresó Cristian Castro.

El artista se mostró "asombrado por la intensidad que se vive en todo el país", donde "no hay tregua", y aseguró: "Me gusta informarme, interiorizarme de lo que está pasando y estoy entendiendo las internas y las confrontaciones políticas. Son interminables". E indicó que ya es "un especialista en piquetes y dólar blue, boludo".

"Me siento parte de lo que pasa en la ciudad y soy uno más a la hora de maldecir por los inconvenientes del día a día", agregó el compositor.

Y sobre el paro convocado por la CGT, Cristian Castro dejó en claro: "Lo que sí me impresiona es que a tan poco de asumir un mandatario, que por lo poco que vi tomó las riendas de un país en descenso, ya el grupo de sindicalistas, ¿cómo se llama? Ah, la CGT... ¿Cómo es que le quiere hacer un paro general? Me parece muy desmedida la reacción, pero no quiero pecar de entrometido".

Cristian Castro y Sebastián Yatra fueron a ver a Susana Giménez en el teatro

En la noche del sábado, Sebastián Yatra y Cristian Castro fueron a ver la obra Piel de Judas, que encabeza Susana Giménez en Punta del Este. Los cantantes se hicieron presentes en el teatro para disfrutar de una función única ante una sala colmada.

Tras finalizar la obra, Susana agradeció al público y en medio de los aplausos presentó a los cantantes en la sala y les agradeció su visita.

Luego, Cristian Castro y Sebastián Yatra fueron al camarín de Su para saludar a la diva. La actriz, vestida con su traje negro de la obra, saludó muy afectuosa a los artistas.

"Te trajimos a dos galanes", le dijeron a Susana Giménez, quien se mostró muy contenta por tener la presencia de ambos cantantes en una noche única.