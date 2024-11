Cristian Castro y Mariela Sánchez se sinceraron sobre la posibilidad de casarse

“Estamos muy contentos y muy agradecidos con Córdoba. Estoy muy feliz, ella es la que organizó todo esto", contó el músico en una nota para Intrusos (América) junto a Mariela.

Luego, ella agregó: “Estoy arriba del escenario porque él quiere que lo acompañe. No me critiquen, yo estoy apoyando a mi novio. Lo importante es que hay coristas y hay un cantante, no se fijen tanto en mí”.

“Queremos estar juntos y tenemos la ilusión de triunfar en el amor. Ojalá nos comprometamos en estos meses y podamos tener un lindo matrimonio”, continuó Cristian.

Fue ahí, que le consultaron por la ideal del casamiento y ella respondió: “Estamos bien. Y si, obviamente nos vamos a comprometer, un poco más adelante”.

“Me gusta que se haga una canción sobre este amor porque hemos luchado por él y nos ha costado bastante”, cerró el cantante.

Cristian Castro y Mariela Sánchez

El incómodo momento que pasaron Cristian Castro y su novia con Susana Giménez

En la noche del domingo, Cristian Castro y su novia Mariela Sánchez visitaron el ciclo de Susana Giménez en Telefe. La pareja habló sobre su historia de amor y también recordó la dura crisis que atravesó.

La charla derivó en uno de los escándalos que atravesaron los invitados: la filtración de unos polémicos mensajes. “Un día me llamó mi vieja y me dice ‘escuchá los audios que acaban de salir de Mariela’. Ella se largó a llorar, pero bueno... terminamos. Claro que me enojó por eso”, señaló el artista mexicano.

“Yo la entiendo, estaba enojada... La entiendo dijo cosas bravas como que estabas gordo”, le recordó la diva al cantante. Al escucharla, Castro se lo tomó con humor y respondió: “¡Ah, mirá!”.

Entre risas, Susana arrojó: “Decía gordo, gordo sucio, cosas, un montón de cosas. Estaba que explotaba, ¿entendés? Explotó la chica”, enumeró. “Qué picante, Susana”, acotó el músico. Y tratando de cerrar el tema, la conductora miró a Mariela y remató: “Pero bueno, vos le perdonaste, vos le pediste perdón después que viste los audios, el quilombo que se armó”.