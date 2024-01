Cristian Castro presentó a su nueva novia, se mostró muy enamorado y se besaron en cámara

“Ya veníamos hablando, es una chica muy linda que me alquiló la casa y yo dije ‘¿con la casa vendrá la chica?’”, explicó el artista en charla con Pablo Layús.

“¿Alquilaste la casa por la casa o por la chica?”, le consultó el periodista. Y Cristian Castro, que hace tiempo no se mostraba tan enamorado en público, comentó: “Sinceramente, por la chica. Pero la verdad es que es muy trabajadora”.

Y destacó sobre la relación: “Estoy de novio con una chica de Carlos Paz, es una mujer muy trabajadora, la veo levantarse muy temprano todos los días y me da mucho gusto conocerla. Les prometo que con esta me voy a quedar, tenemos que sentar cabeza”.

Aprovechando una salida en la noche, el artista y su novia caminaron juntos de la mano y se dieron un apasionado beso a cámara para sellar el gran momento que pasan juntos.

Viva el amor.

Cristian Castro bancó a Javier Milei y criticó fuerte el paro general de la CGT por la Ley Ómnibus

Esta semana la CGT -Confederación General del Trabajo de la República Argentina- ratificó el paro y movilización para el 24 de enero en contra del DNU y la Ley Ómnibus que impulsó el presidente Javier Milei.

En este contexto, el cantante Cristian Castro brindó una entrevista para Clarín donde criticó la medida de fuerza de la CGT y apoyó a Milei, a un mes de asumir su mandato.

"Yo amo Buenos Aires y Argentina toda es mi amor, el país que adopto para vivir en este momento de mi vida. Debo reconocer que ese hermoso caos argentino me ayuda a salir adelante", dijo el artista, que vive en el barrio porteño de Recoleta.

Y sobre sus vivencias en el país, explicó: "Yo lo conocía por mis giras, mis shows, estuve muchas veces, pero nunca antes tanto tiempo como el que llevo. El país es un volcán en erupción permanente y el ciudadano argentino me llama la atención por lo activo que es y por cómo exterioriza sus pasiones, no se guarda nada".

"No se relaja nunca, tiene un temperamento caliente, convulsionado. Nunca antes había escuchado tantas veces la palabra sindicato... como cinco, seis veces por día", expresó Cristian Castro.

El artista se mostró "asombrado por la intensidad que se vive en todo el país", donde "no hay tregua", y aseguró: "Me gusta informarme, interiorizarme de lo que está pasando y estoy entendiendo las internas y las confrontaciones políticas. Son interminables". E indicó que ya es "un especialista en piquetes y dólar blue, boludo".

"Me siento parte de lo que pasa en la ciudad y soy uno más a la hora de maldecir por los inconvenientes del día a día", agregó el compositor.

Y sobre el paro convocado por la CGT, Cristian Castro dejó en claro: "Lo que sí me impresiona es que a tan poco de asumir un mandatario, que por lo poco que vi tomó las riendas de un país en descenso, ya el grupo de sindicalistas, ¿cómo se llama? Ah, la CGT... ¿Cómo es que le quiere hacer un paro general? Me parece muy desmedida la reacción, pero no quiero pecar de entrometido".

"Tomó las riendas de un país en descenso", precisó sobre la asunción de Javier Milei como presidente.