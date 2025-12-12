Joaquín Levinton sufrió un infarto en un bar y hay extrema preocupación por su salud

En el último parte "se ha confirmado el infarto agudo de miocardio y está con hemodinámica. Se ha compensado, la rapidez de acción permitió que hoy esté bien", indicó el titular a los medios.

Qué dice el parte médico de Joaquín Levinton, internado de urgencia

“Tenemos más datos sobre Joaquín Levinton y su internación”, comenzó explicando May Martorelli en Arriba Argentinos (El Trece) al presentar la información que llegó al noticiero.

La periodista detalló que el parte incluye el horario exacto del episodio: “Se dio a conocer un parte con el horario de cuando sucedió esto. Fue a las 0.50 de la madrugada en Avenida Dorrego al 1697. En un bar se lo identifica a Joaquín Levinton como un masculino de 50 años que presentó presión baja, dolor de pecho”.

Acto seguido, la profesional confirmó que el traslado fue inmediato y con un diagnóstico preliminar muy delicado. “Se trasladó al paciente, cantante de la banda Turf, con diagnóstico de infarto y pedido de shock room al Hospital Fernández”, aseguró.

Por último, remarcó que la situación ya está corroborada por las autoridades médicas. “Así que la información ya está confirmada: Joaquín Levinton internado en el Hospital Fernández con un infarto que sufrió anoche en un bar donde estaba haciendo un show”.