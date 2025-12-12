Joaquín Levinton sufrió un infarto en un bar y hay extrema preocupación por su salud
El cantante de Turf, Joaquín Levinton, se descompensó en un local ubicado en Palermo. Se encuentra internado y hay preocupación.
En las últimas horas, se supo que Joaquín Levinton fue internado de urgencia luego de haberse descompensado en un bar de Palermo mientras realizaba un show. El cantante había sufrido un fuerte dolor en el pecho y tuvo que ser atendido en el hospital Fernández, allí confirmaron que tuvo un infarto.
Las personas que estaban junto al artista de 50 años llamaron de urgencia al Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME) y lo trasladó de urgencia. Unas horas antes de lo sucedido, Levinton mostró una imagen de uno de los libros que publicará: "Se vienen cositas".
El hecho sucedió este jueves por la noche cuando el músico se encontraba en un local ubicado sobe la calle Dorrego al 1600 y advirtieron su estado de salud. Por el momento no hay novedades sobre cómo sigue su estado.
El titular del SAME, Alberto Crescenti, señaló que Levinton "presentó un dolor precordial en el pecho con hipotensión sudoración y convocaron al 107. A las 0:52 llegó el equipo para compensarlo. Se sospechó de un compromiso cardiológico, se lo derivó al Hospital Fernández. Padeció un síndrome coronario agudo y está en terapia intensiva. Se le harán estudios. La rapidez del SAME evitó algo peor".
En el último parte "se ha confirmado el infarto agudo de miocardio y está con hemodinámica. Se ha compensado, la rapidez de acción permitió que hoy esté bien", indicó el titular a los medios.
Qué dice el parte médico de Joaquín Levinton, internado de urgencia
“Tenemos más datos sobre Joaquín Levinton y su internación”, comenzó explicando May Martorelli en Arriba Argentinos (El Trece) al presentar la información que llegó al noticiero.
La periodista detalló que el parte incluye el horario exacto del episodio: “Se dio a conocer un parte con el horario de cuando sucedió esto. Fue a las 0.50 de la madrugada en Avenida Dorrego al 1697. En un bar se lo identifica a Joaquín Levinton como un masculino de 50 años que presentó presión baja, dolor de pecho”.
Acto seguido, la profesional confirmó que el traslado fue inmediato y con un diagnóstico preliminar muy delicado. “Se trasladó al paciente, cantante de la banda Turf, con diagnóstico de infarto y pedido de shock room al Hospital Fernández”, aseguró.
Por último, remarcó que la situación ya está corroborada por las autoridades médicas. “Así que la información ya está confirmada: Joaquín Levinton internado en el Hospital Fernández con un infarto que sufrió anoche en un bar donde estaba haciendo un show”.