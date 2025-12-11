Una vedette hizo una grave acusación contra La Sole de “desubicarse” con su marido: qué dijo la cantante

“Y también digamos que mi hija terminó padeciendo situaciones desagradables a causa de esta mujer. Por eso hoy celebro que mi esposo no se subió al show mediático que buscaban armar y yo tampoco dije nada para que pudiera continuar y preferí cuidar a mi hija, mi esposo y mi familia en silencio. Ahora, que el show terminó, a vos te digo: con mi marido y mi familia no, porque te dejo el poncho de sombrero”, concluyó Vanesa Carbone haciendo clara alusión a La Sole.

El descargo de Soledad Pastorutti ante el fuerte mensaje de Vanesa Carbone

Soledad Pastorutti se mostró sorprendida al enterarse del mensaje de Vanesa Carbone en las redes en su contra contando supuestos comentarios insinuantes a su marido Lucho González en La Voz Argentina y minimizó lo ocurrido tratando de no generar ruido mediático con este tema que, según ella, es falso y negó esa acusación.

“No sé qué flasheó, pero ya nada me sorprende en este mundo de hoy. Yo estaba con mi marido mirando la tele cuando miré el titular. No pasa nada cuando las cosas no son verdad", indicó la cantante con una sonrisa en diálogo con Puro Show (El Trece).

"Hablemos de otra cosa, que el fin de eso es que hablemos del tema. Estoy muy enfocada en mi vida y mi carrera", afirmó la artista musical, dejando en claro que no tiene intenciones de llevar este tema a la Justicia.

"Siento que lo importante acá es no caer en estas situaciones que genera a veces el medio porque lo importante es otra cosa. Soy de la idea de darle entidad, no hay que hablar, con todo el respeto del mundo les digo que no pasa nada”, argumentó La Sole.

Y cerró reiterando que lo contado por Vanesa Carbone nunca sucedió en La Voz Argentina: "Ya concen mi curriculum, lo que no es verdad no duele", concluyó con seguridad.