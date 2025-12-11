Una vedette hizo una grave acusación contra La Sole de “desubicarse” con su marido: qué dijo la cantante

Vanesa Carbone destapó una desconocida interna que tenía guardada hace un tiempo de lo que fue el paso de su marido Luis Lucho González por el reality La Voz Argentina (Telefe).
Una ex vedette compartió un duro mensaje contra Soledad Pastorutti al recordar una reciente experiencia televisiva que habría vivido su pareja con la cantante. Qué explicó la artista.
A través de un durísimo posteo en Instagram, la ex modelo e investigadora forense experta en cibercrimen compartió un filoso mensaje apuntando a Soledad Pastorutti y las supuestas acciones que tuvo la cantante con su marido durante el programa.
“Durante cuatro meses tuve que presenciar cómo una persona que en teoría representa la imagen familiar argentina se desubicó día tras día con mi esposo. No eran devoluciones artísticas, eran comentarios personales, completamente fuera de lugar, frases que evidenciaban la incomodidad de él y más de una vez dichas frente a una menor de edad, mi hija, nuestra hija. Ni siquiera la presencia de una nena fue un límite para esta mujer”, explicó furiosa.
“Una falta de respeto de alguien que no es lo que aparenta ser. Si esto hubiera sido de un hombre a una mujer, ¿cómo lo llamarían? Acoso. Un comportamiento lamentable. Impropio de alguien que ocupa ese lugar y, peor aún, dirigido a un hombre casado. Frases como yo amo a Lucho, estoy enloquecida con Lucho, duermo con la frazada de Lucho", continuó picante.
“Y también digamos que mi hija terminó padeciendo situaciones desagradables a causa de esta mujer. Por eso hoy celebro que mi esposo no se subió al show mediático que buscaban armar y yo tampoco dije nada para que pudiera continuar y preferí cuidar a mi hija, mi esposo y mi familia en silencio. Ahora, que el show terminó, a vos te digo: con mi marido y mi familia no, porque te dejo el poncho de sombrero”, concluyó Vanesa Carbone haciendo clara alusión a La Sole.
Soledad Pastorutti se mostró sorprendida al enterarse del mensaje de Vanesa Carbone en las redes en su contra contando supuestos comentarios insinuantes a su marido Lucho González en La Voz Argentina y minimizó lo ocurrido tratando de no generar ruido mediático con este tema que, según ella, es falso y negó esa acusación.
“No sé qué flasheó, pero ya nada me sorprende en este mundo de hoy. Yo estaba con mi marido mirando la tele cuando miré el titular. No pasa nada cuando las cosas no son verdad", indicó la cantante con una sonrisa en diálogo con Puro Show (El Trece).
"Hablemos de otra cosa, que el fin de eso es que hablemos del tema. Estoy muy enfocada en mi vida y mi carrera", afirmó la artista musical, dejando en claro que no tiene intenciones de llevar este tema a la Justicia.
"Siento que lo importante acá es no caer en estas situaciones que genera a veces el medio porque lo importante es otra cosa. Soy de la idea de darle entidad, no hay que hablar, con todo el respeto del mundo les digo que no pasa nada”, argumentó La Sole.
Y cerró reiterando que lo contado por Vanesa Carbone nunca sucedió en La Voz Argentina: "Ya concen mi curriculum, lo que no es verdad no duele", concluyó con seguridad.