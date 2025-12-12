Rushkering saldría con una conocida modelo: las fotos y pistas claves que agigantan la sospecha

“Creo que pasa algo entre Rusherking y Stef Jegier, la azafata de Guido", alertó una seguidora de redes. Y mientras se observó sobre otra curiosa imagen de los dos haciendo una selfie en un ambiente casi idéntico: "Mismo espejo y toalla. Y hay dos toallas para secarse sus cuerpos”.

Desde que se instaló el rumor como suele ocurrir en estos casos los usuarios comenzaron a buscar en las redes de ambos y comparar imágenes y se advirtió que la joven modelo estuvo en lugares parecidos donde estuvo Rusherking días previos.

Incluso, lo que aviva más el trascendido es que Rusherking y Stef se siguen en sus cuentas de Instagram, gesto clave por estos tiempos de comunicación.

rusherking fotos rumores novia modelo

rusherking fotos rumores novia modelo 2

La furia de Rusherking contra una picante crítica de Martín Cirio

Rusherking no anduvo con vueltas y le respondió a Martín Cirio, quien se había burlado fiel a su estilo de sus canciones y su nuevo emprendimiento gastronómico de pastas.

En una entrevista en Un mate con vía Spotify, el cantante habló sin filtros y reconoció que le molestó ese comentario que hizo el influencer sobre su trabajo e incursión en el mundo empresarial.

“Hoy vi una opinión de Martín Cirio. Siento que estoy haciendo cosas piolas como para que venga un loco sin contexto y me bardeé. Me levanté y vi una opinión que no me cabió. Criticó cualquier cosa del restaurante”, afirmó el artista.

Y agregó furioso: “Dijo que el entrevistador estaba tentado, que a mí la música me fue mal y por eso abrí un restaurante de pastas. Dijo hasta que me comí todas las pastas. Ahí me levanté del orto y dije: ‘¿cómo puede ser que uno quiera hacer un proyecto piola y haya otro loco que esté ahí tirando odio? Y con maldad’”.

Rusherking contó que se contactó con Cirio ante sus dichos y reflexionó ante ese ataque: “Le mandé un mensaje porque él atravesó momentos de bardeo y la pasó mal. Me cuesta entender cómo alguien en esa posición puede seguir generando odio. Si vos pasaste un trauma tan grande, como que medio país te bardea, deberías pararte en otro lugar. Podés resolver las cosas desde otro lado y no criticar por criticar”

“Hoy el bardeo es gratuito, por cualquier cosa y sin fundamento. ¿Por qué estás bardeando un proyecto de alguien que realmente está haciendo algo que le gusta, que le está metiendo, que genera empleo?”, concluyó muy molesto.