La especial publicación de Fabiana Liuzzi junto a Luis Ventura: "Mi cita perfecta"

Aunque no se esconden, Ventura y Liuzzi optaron por sostener el perfil más bajo posible. Sus apariciones públicas son escasas y suelen limitarse a eventos vinculados exclusivamente a Antonito. Es una forma de resguardar su privacidad y evitar exponer momentos que consideran íntimos. Sin embargo, esta semana Fabiana hizo una excepción que llamó la atención de sus seguidores al publicar un video en el que aparecía junto al periodista durante una cena en un restaurante que describió como ideal para disfrutar en pareja.

En la publicación, Liuzzi añadió un mensaje simple pero contundente: “Nosotros lo elegimos”. El video estaba acompañado por la canción “Cita perfecta” de Mill Bi, cuya letra incluye frases como: “Tú eres para mí mi cita perfecta, observando el cielo contando estrellas”. La elección musical reforzó el tono romántico del momento que decidió compartir.

El tema también habla de dejar atrás miedos y prejuicios para darle espacio a los sentimientos genuinos, con versos como: “Dejaste de ser algo físico, para convertir en mi química. Abramos la puerta a otro mundo”. De ese modo, la publicación no solo mostró un instante de intimidad entre la pareja, sino también un mensaje sobre cómo siguen apostando a su vínculo lejos del ruido mediático y centrados en lo que realmente los une.

fabiana iuzzi

¿Cuál fue la noticia fake que hizo enoja a Luis Ventura?

Luis Ventura vivió horas de enorme angustia y estalló públicamente luego de que se difundiera en redes una información falsa sobre la salud de su hijo Antonio. El periodista expuso su malestar en A la tarde (América TV), donde relató que en distintos sitios anónimos aseguraron que el joven atravesaba un cuadro delicado y que su vida corría riesgo. La noticia no solo era mentira, sino que además reavivaba un momento muy doloroso para el conductor y su familia.

Visiblemente afectado, Ventura explicó que desde hace dos días viene recibiendo mensajes y alertas sobre estas publicaciones de origen dudoso, algo que encendió todas las alarmas en su entorno. Frente a esa situación, decidió romper el silencio y dejar en claro que no piensa dejar pasar lo ocurrido. En pleno vivo, expresó su furia y describió cómo lo afectó esta maniobra que, según él, tiene intenciones concretas de perjudicarlo. “Estoy indignada. Esto lo vengo sufriendo hace 48 horas. Voy a ir hasta las últimas consecuencias con los responsables de esto. Ojalá nunca los encuentre. Por mis hijos, mato. ¡Con los pibes no!”, lanzó.

El presidente de APTRA contó que quienes difundieron esta información falsa incluso utilizaron imágenes antiguas de su hijo durante una internación, algo que reabrió heridas familiares. Sobre eso, señaló: “Mostraron fotos cuando estuvo internado, que fue un momento doloroso para mí y toda mi familia”. Para el periodista, la utilización de ese material y la creación de rumores sobre la salud de Antonio forman parte de una estrategia que no piensa dejar pasar. Por ese motivo, advirtió que trabajará para identificar a los responsables: “Voy a rastrear de dónde vienen estas páginas fantasma”, aseguró.

A lo largo de su descargo, Ventura insistió en que esto no es un hecho aislado. Según su interpretación, existe una intención puntual detrás de la viralización de esta noticia. “No me cabe duda que esto es una operación. Toqué un grano con pus y alguien se sintió afectado”, afirmó. En ese sentido, remarcó que no permitirá que estos ataques busquen condicionarlo o silenciarlo. “No voy a permitir que me quieran callar”, sentenció.

Con estas declaraciones, el presidente de APTRA dejó en claro que llevará el tema al terreno legal y que buscará determinar quiénes están detrás de esta campaña que, según él, apunta directamente a su familia. Su compromiso es avanzar “hasta las últimas consecuencias”, especialmente por el daño emocional que, asegura, intentaron provocar utilizando la salud de su hijo.