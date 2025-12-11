Luciana Salazar contó cómo atraviesa Matilda el conflicto con Martín Redrado y lanzó una frase fulminante

Embed

Asimismo, en otro pasaje de la nota Luciana insistió en que Redrado participó activamente en el proceso de su búsqueda de la maternidad. “En algún momento, para que se entienda cómo fue todo esto, sí hubo intención de los dos para ser padres. Si no, nadie va a tantas clínicas de fertilización asistida, no se somete a exámenes”, remarcó firme.

Así como también explicó que el viaje a Estados Unidos para averiguar sobre métodos de reproducción fue una decisión de ambos. “Después fuimos a Estados Unidos, le contamos al médico. De la boca de él salió decirle al médico lo de la subrogación. Siempre estuvo el deseo”, confió.

Y sobre las tensiones familiares, secretos y la doble vida que, según ella, vivía Redrado en aquel entonces, aseguró que “él siempre tuvo un conflicto terrible con su entorno, por eso la venía a ver a escondidas y firmaba cosas a escondidas”.

“No voy a entrar en detalles sobre por qué no pudimos ser padres naturalmente porque tiene que ver con su salud. Siempre estuvo la intención de formar una familia. Si Martín no se hubiese ocupado de todo eso, de la subrogación y de firmar, Matilda no estaría en el mundo”, dejó en claro la rubia que remarcó cuán importante fue la intervención del economista para que Matilda llegue a este mundo.

Por último, Luciana Salazar hizo saber cuán importante fue la elección y la decisión conjunta en el nacimiento de la pequeña. “Es lo mismo que ser el padre biológico”, aseguró tajante en sus nuevas declaraciones en las que volvió a apuntar contra Martín Redrado responsabilizándolo de su tristeza y la angustia que eso le genera a Matilda.

Qué dice el contrato que Luciana Salazar y Martín Redrado firmaron por Matilda ante de su nacimiento

El enfrentamiento entre Luciana Salazar y Martín Redrado vuelve a sumar tensión, justo cuando parecía que la audiencia que mantuvieron podría abrir una puerta hacia algún tipo de acuerdo. Sin embargo, en las últimas horas salió a la luz información sobre un documento que ambos habrían firmado hace años y que, lejos de apaciguar el conflicto, profundiza aún más las diferencias entre ellos.

En DDM (América TV), Martín Candalaft reveló detalles del escrito en el que Redrado habría asumido compromisos con Salazar antes del nacimiento de Matilda. “Esto se firmó en Buenos Aires el 13 de mayo de 2017”, aclaró el periodista al iniciar su explicación.

Acto seguido, Candalaft leyó parte del contenido respaldado por la firma de Luciana. “En el día de la fecha de común acuerdo se establece que el señor Martín Redrado y la señora Luciana Salazar pautan las siguientes cláusulas que regirán entre ambos y con relación a los derechos del bebé por nacer y cuya madre biológica es Luciana”, señala el documento.

El periodista también dio a conocer la parte que refiere al método elegido para la llegada de la niña. “El procedimiento elegido fue la subrogación de vientre, en virtud de esta situación y luego de muchas conversaciones entre ambos se acordó que Martín Redrado seguirá abonando los honorarios, gastos y fideicomisos suscriptos por Luciana Salazar, respecto a los contratos realizados con OPEN ARM, sin contrato vigente al día de la fecha”, se detalla sobre la empresa encargada del proceso.

Más adelante, avanzó con la lectura formal del primer punto del acuerdo. “Una vez producido el nacimiento de la criatura, Martín Redrado se hará cargo de la vivienda que habita la madre con la menor hasta los 18 años de vida de la misma, asumiendo el pago de alquiler hasta un monto de 4 mil dólares, más los impuestos, luz y gas”, expresó.

Luego continuó con el segundo ítem: “El punto dos dice: ‘abonará también la educación del menor hasta los 18 años en establecimiento educativo de primer nivel’”.

La parte más polémica llegó después, cuando Candalaft mencionó una cláusula que generó fuerte impacto mediático. “Ahora viene la famosa cláusula: ‘el señor Martín Redrado abonará lo estipulado en la cláusula uno, siempre y cuando, Luciana no conviva con una pareja’”, indicó.

Finalmente, el periodista cerró con el punto cuatro del documento, clave para entender el alcance del acuerdo. “Además, Candalaft comentó lo que contiene el punto cuatro del acuerdo de la actriz que hace poco expuso a Redrado: ‘Este convenio no invalida los anteriores’, lo que da la pauta que además de este acuerdo hay otros”.