La frase de Wanda Nara sobre Vero Lozano en medio del escándalo por la conducción de Bake Off: "Le importa..."

Acto seguido, Lizardo Ponce intervino con una consulta sobre las redes sociales: "Tendrías que pedir que no te toquen las redes porque subiste un historia y alguien te la borró". Wanda preguntó sorprendida: "¿Cuál historia?". Yanina aclaró: "La de que ibas a ir a Bake Off y MasterChef el año que viene. ¿Por qué la borraste?".

La empresaria explicó: "Sí, es verdad. Bajaron un montón. También me trajo problemas con mi novio porque bajaron una historia de él. Yo tengo mucha gente que trabaja en mis redes". Y agregó: "Teníamos que bajar todo porque hoy tenía que subir un contenido de una marca, tenía que tener todo borrado al mediodía y bueno... lo dejé un poquito más, igual salió en todos lados".

Yanina recordó otro episodio: "Es también como la foto de Johny Depp, ahí con Vero Lozano hay una guerra, porque ella hoy me dijo que Bake Off lo va a hacer". Wanda contestó: "Y puede ser. La verdad es que está muy fuerte la idea de que se vuelva a hacer un MasterChef muy largo y no puedo estar en tantos lugares".

"Ah, vos decís que le dejás el lugar a Vero", acotó Yanina picante. Wanda aclaró: "No, no tengo ni idea, yo tengo mi contrato ahí fresquito que dicen estos dos programas, pero la verdad es que me da lo mismo".

En ese momento, Fede Popgold preguntó: "¿Vos estabas al tanto de que a ella no le gustó lo de la foto con Johnny Depp? Lo consideró una falta de respeto". "No, no me enteré, tengo la mejor con Vero, la amo, de hecho hoy estuvimos hablando, ella me viste mucho para para el programa", respondió.

Yanina sumó lo que le dijo Lozano: "Ella me dijo siguiente: 'Con Wanda todo bien, cada vez que nos vemos, saludo, buena onda, pero siempre que puede ataca. Sube lo de Bake Off cuando lo voy a hacer yo, sube la foto de Johnny Depp antes que yo'".

Wanda cerró: "Yo creo que ella está mucho más allá de eso y le importa un bledo". Y recordó cómo se dio la foto con el actor: "Vinieron mis jefes del canal, me agarraron de la mano y me dijeron: 'Es ahora, vení que queremos la foto con Johnny, te lo queremos presentar'. Yo no hablo inglés".

Qué reveló Yanina Latorre sobre Wanda Nara y su incomodidad en Telefe

En Sálvese quien pueda (América TV), el foco estuvo puesto en el presente de Wanda Nara dentro de Telefe y en cómo atraviesa la competencia interna en la señal. Fue Yanina Latorre quien aportó datos jugosos y aseguró que la conductora de MasterChef Celebrity no estaría del todo cómoda con lo que pasa a su alrededor.

"A mí me dijeron hoy que Wanda está odiada con que se esté hablando de Bake Off y Verónica (Lozano), porque ella sintió en un momento que ella iba a ser la reina de Telefe, y Vero está creciendo mucho", lanzó la panelista.

Ahí, Lizardo Ponce dio su punto de vista: "No puede hacer todo tampoco". Y sumó: "Además, le está molestando que haya tanta contratación de gente buena en Masterchef Celebrity como Evangelina (Anderson), Marixa (Balli), Sofí Martínez también está muy bancada. Ella ve como que le empiezan a hacer sombra y que se diluye un poco su presencia".

Por su parte, Ximena Capristo opinó sobre la situación: "Ella tiene que ser segura de ella misma, le dieron una gran oportunidad en Telefe". Yanina reforzó su postura: "Pero Verónica es más sólida". Y Fede Popgold agregó: "Verónica es conductora".

Capristo también analizó el impacto de los formatos: "El formato, tanto Bake Off como Masterchef, estando Wanda de centro, se habla más de ella que del programa. Entonces eso no se luce".

Yanina intervino nuevamente: "A MasterChef le va bien". Capristo coincidió: "Sí, le va perfecto. Y creo que Maxi fue muy acertado".

Por último, Popgold cerró con una reflexión sobre las ambiciones en la pantalla chica: "Yo siento que hay una aspiración colectiva de que todos quieren ser Susana y me parece que ya no existe más ese rol".