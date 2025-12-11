El video subido de tono de las figuras de MasterChef Celebrity: la llamativa actitud del Chino Leunis

El video, difundido rápidamente en distintas plataformas, acumuló miles de comentarios y se convirtió en uno de los temas más mencionados por los fanáticos del ciclo. Mientras algunos lo tomaron como un simple momento de humor entre compañeros, otros destacaron el gesto de Leunis y reforzaron la teoría de que podría haber querido evitar una situación incómoda, especialmente en medio de los rumores que rodean a Anderson e Ian Lucas. Por ahora, ninguno de los protagonistas hizo declaraciones públicas al respecto, pero la escena ya quedó instalada como uno de los momentos más llamativos de esta temporada.

¿Quién fue la última eliminada de MasterChef Celebrity?

El pasado miércoles, MasterChef Celebrity (Telefe) vivió una de sus noches más tristes y, finalmente, Eugenia Tobal dejó la competencia.

El jurado sometió a ocho participantes a la octava gala de eliminación del ciclo que conduce Wanda Nara y, tal como se anticipaba desde que trascendió que abandonaría el certamen, la actriz quedó fuera del programa.

Con el estudio cargado de nervios, quienes llegaron con el temido delantal negro tuvieron que enfrentarse a los exigentes desafíos de los chefs Donato de Santis, Santiago Giorgini y Germán Martitegui, que esta vez no dejaron pasar ni el más mínimo error. Momi Giardina, Andy Chango, Eugenia Tobal, Sofía “La Reini” Gonet, Ian Lucas, Sofía Martínez, Emilia Attias y La Joaqui fueron el grupo que puso toda la carne al asador para evitar convertirse en el nuevo eliminado de la noche.

Como era previsible, a la instancia final llegaron Eugenia y Sofía, y fue la actriz quien obtuvo la devolución más baja, lo que la convirtió en la eliminada de la gala. Su salida no resultó sorpresiva: semanas atrás había trascendido que su renuncia era inminente debido al tenso vínculo con Martitegui, pero la producción no aceptó su pedido y determinó que solo podía dejar el certamen si presentaba un mal plato.