A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
¡EPA!

El video subido de tono de las figuras de MasterChef Celebrity: la llamativa actitud del Chino Leunis

Los participantes de MasterChef grabaron un video muy provocativo durante uno de los cortes de las grabaciones del certamen de Telefe.

11 dic 2025, 17:24
El video subido de tono de las figuras de MasterChef Celebrity: la llamativa actitud del Chino Leunis
El video subido de tono de las figuras de MasterChef Celebrity: la llamativa actitud del Chino Leunis

El video subido de tono de las figuras de MasterChef Celebrity: la llamativa actitud del Chino Leunis

Sofía Martínez, Sofía Gonet y Evangelina Anderson protagonizaron un video que rápidamente se volvió viral y que generó una fuerte ola de comentarios en redes sociales. Las imágenes, filmadas durante un momento distendido en MasterChef Celebrity, mostraban a los concursantes jugando a pasarse un hielo de boca en boca, una dinámica que sorprendió a los seguidores del programa de Telefe por su tono inesperadamente subido.

En el video puede verse a las tres participantes sumándose al desafío entre risas, mientras el hielo va pasando de una boca a otra. La secuencia se mantuvo dentro del clima festivo que suelen mostrar cuando las cámaras no apuntan directamente a la competencia culinaria. Sin embargo, hubo un momento que terminó destacándose por encima del resto y que se transformó en el verdadero foco de conversación en redes sociales.

Leé también

Eugenia Tobal reconoció por fin la dura pelea con Germán Martitegui en MasterChef Celebrity: "Fue..."

Eugenia Tobal reconoció por fin la dura pelea con Germán Martitegui en MasterChef Celebrity: Fue...

La situación ocurrió cuando Evangelina Anderson intentó pasarle el hielo al Chino Leunis, quien estaba presente mientras el grupo seguía el juego. Anderson se acercó para continuar la cadena, pero él se sonrojó de inmediato y dio un paso hacia atrás, evitando tomar el hielo. Esa reacción, espontánea y ligeramente incómoda, despertó todo tipo de interpretaciones entre los usuarios que comentaron el video.

Muchos seguidores comenzaron a especular con que la negativa del Chino Leunis podría estar vinculada a los rumores que circulan desde hace semanas sobre una supuesta relación entre Evangelina Anderson e Ian Lucas, también participante del certamen. Según varias publicaciones en redes, ese posible acercamiento habría generado una atención especial sobre cada interacción de Anderson dentro del programa, motivo por el cual el gesto del conductor no pasó desapercibido.

El video, difundido rápidamente en distintas plataformas, acumuló miles de comentarios y se convirtió en uno de los temas más mencionados por los fanáticos del ciclo. Mientras algunos lo tomaron como un simple momento de humor entre compañeros, otros destacaron el gesto de Leunis y reforzaron la teoría de que podría haber querido evitar una situación incómoda, especialmente en medio de los rumores que rodean a Anderson e Ian Lucas. Por ahora, ninguno de los protagonistas hizo declaraciones públicas al respecto, pero la escena ya quedó instalada como uno de los momentos más llamativos de esta temporada.

Embed

¿Quién fue la última eliminada de MasterChef Celebrity?

El pasado miércoles, MasterChef Celebrity (Telefe) vivió una de sus noches más tristes y, finalmente, Eugenia Tobal dejó la competencia.

El jurado sometió a ocho participantes a la octava gala de eliminación del ciclo que conduce Wanda Nara y, tal como se anticipaba desde que trascendió que abandonaría el certamen, la actriz quedó fuera del programa.

Con el estudio cargado de nervios, quienes llegaron con el temido delantal negro tuvieron que enfrentarse a los exigentes desafíos de los chefs Donato de Santis, Santiago Giorgini y Germán Martitegui, que esta vez no dejaron pasar ni el más mínimo error. Momi Giardina, Andy Chango, Eugenia Tobal, Sofía “La Reini” Gonet, Ian Lucas, Sofía Martínez, Emilia Attias y La Joaqui fueron el grupo que puso toda la carne al asador para evitar convertirse en el nuevo eliminado de la noche.

Como era previsible, a la instancia final llegaron Eugenia y Sofía, y fue la actriz quien obtuvo la devolución más baja, lo que la convirtió en la eliminada de la gala. Su salida no resultó sorpresiva: semanas atrás había trascendido que su renuncia era inminente debido al tenso vínculo con Martitegui, pero la producción no aceptó su pedido y determinó que solo podía dejar el certamen si presentaba un mal plato.

Embed

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
MasterChef Celebrity Chino Leunis Evangelina Anderson

Lo más visto