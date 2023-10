El polémico comentario de Alfa frente al ataque de pánico que sufrió Tomás Holder

Tras su último episodio, ocurrido ayer por la noche, la cuenta oficial de LAM compartió en Instagram la noticia con una imagen del participante rodeado de médicos.

Fue ahí, donde Alfa aprovechó para dejar su comentario y causó indignación entre el resto de los usuarios. “No les creo nada”, sentenció.

Walter Alfa sobre Tomás Holder

La preocupación de la mamá de Tomás Holder por el nuevo ataque de pánico de su hijo: "No quiere que..."

Después de que el ex Gran Hermano Tomás Holder sufriera el martes un nuevo ataque de pánico en el Bailando 2023 (América TV), su mamá Gisela Gordillo, en Intrusos, se refirió a la salud mental de su hijo.

"Él en Rosario estaba en tratamiento, acá no lo sé. Él me dice que sí y yo no lo sé. Está diagnosticado el ataque de pánico y la ansiedad", comenzó diciendo Gordillo.

En otra parte de la entrevista, Pampito opinó: "Lamentablemente, y con mucho respeto lo digo, el problema no es el programa, que lo hagan esperar, o las cosas que le diga el jurado... Es un programa de televisión, ellos no tienen porqué saber cómo manejar a una persona que no la está pasando bien psicológica y psiquiátricamente. ¿Ustedes están pensando en que él se retire del certamen? Porque no le está haciendo bien".

"No. Lo que estoy pensando es no ir yo. Yo noté que él llega bien al programa. Después de 15 días de no verlo, lo vi más delgado y me llamó la atención. Ayer hicieron la previa del estríper y la bailarina. Yo no quería hacer el juego de la podóloga", detalló la mamá de Holder.

Más adelante, Karina Iavícoli intervino y explicó qué es un ataque de pánico: "Es una angustia contenida en el pecho. Necesita un tratamiento. Es ansiedad, pero tiene que ver con la angustia".

Guido Záffora, en tanto, dijo: "Yo he hablado con él hace poco y sé que estás muy pendiente de él, más allá de la distancia. ¿No se lo puede ayudar para que acá en Buenos Aires haga un tratamiento? Que esté contenido, porque a mí me da pena verlo así".

"Hay un montón de gente que lo quiere ayudar pero él no quiere tomar cartas en el asunto. Él lo que no quiere es ser medicado, me dice 'yo no voy a ser una persona medicada'", reveló Gisela. Ahí, la conductora Flor de la V le respondió: "Eso no lo puede decidir él, eso lo tiene que decir un profesional".