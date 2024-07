Cuánto cobra Furia de Gran Hermano a sus fans por grabar un saludo

Furia tiene pensado hacer un negocio 360 con su nombre. La estratega registró su apodo y advirtió que llevará a la Justicia a aquellas persona que lucren en su nombre. "Van a tener que dar de baja las cuentas", remarcó.

En el casting para Gran Hermano, Juliana reveló que su intención era llegar a la final para quedarse con el premio millonario. Como ese no ocurrió, pero igual consiguió una popularidad impensada, la entrenadora se puso como objetivo sacar un tajada de los millones que generó en Telefe en cada placa en la que estuvo nominada, gracias al apoyo de su fandom.

Habrá que ver si los furiosos aceptan este precio por un saludo o le empiezan a soltar la mano a la estratega.

image.png

Fuerte denuncia de Furia contra la producción de Gran Hermano: "Me mandaban a placa para..."

El pasado jueves, Furia de Gran Hermano fue la primera invitada a Toda, el programa de Alex Caniggia en Carajo, un nuevo canal de streaming. En la charla con el mediático, la entrenadora de crossfit apuntó contra la producción del reality.

La estratega señaló que, de tantas veces que le tocó ir a placa, se dio cuenta en el encierro que eso era redituable para Telefe: "Iba siempre nominada. No razonaba que yo era billete. Me mandaban a placa para facturar".

Furia recordó el enojo de su hermana, Coy, cuando ella quedó eliminada por no haber podido conocer el detalle cómo fue la votación: "Cuando salgo me doy cuenta de un montón de cosas que no están copadas. La escribana no salió a dar la cara y ahí está cuando mi hermana hizo su descargo".

"Por lo que se habla en la calle, la gente grita y me sacude y me dice 'Juli date cuenta, fue fraude'. Pero yo siempre lo que hice fue despertar a los demás", agregó.

Por último, Furia deslizó que decidió dejar de reclamar por saber si hubo fraude o no para priorizar los acuerdos comerciales que logró gracias a Telefe. "Yo lo que quiero que entiendan es que actualmente, hoy es mi trabajo, tal vez tengo que agachar la cabeza para poder trabajar y es lo que me toca", sentenció.