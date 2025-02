Andrea del Boca reveló la fea actitud que tuvo Icardi en las grabaciones de Bake Off y lo comparó con L-Gante.

Andrea Del Boca reveló una polémica actitud que tuvo el futbolista. "A Mauro lo vi, pero de lejos. Nunca se acercó ni saludó", advirtió.

La actriz comentó que, en cambio, L-Gante se mostró mejor predispuesto. "Me pareció un tierno. Me dijo: 'que lindos ojos tiene'. Le respondí: 'me podes tutear'", detalló.

La actriz mencionó que protagonizaron un momento desopilante con Elían en la competencia. "Después Wanda, cuando estábamos por preparar la receta, me dijo: '¿te prendes en una jodita?'. Al rato, vienen ella y Wanda me dice: 'hagan la escena de una novela'. Fue divertido", rememoró.

Así fue el impactante accidente que sufrió L-Gante: el video

L-Gante sufrió en las últimas horas un accidente manejando un cuatriciclo en las playas de Pinamar. “Se quebró L-Gante hace un ratito. Se quebró la clavícula”, informó el conductor Ángel de Brito en LAM (América TV).

En el ciclo de espectáculos mostraron el impactante video donde el cantante de cumbia 420 hizo una mala maniobra y salió disparado del vehículo.

“L-Gante se fue con Wanda a Pinamar. Fueron a La Frontera, alquilaron un cuatriciclo... y miren”, contó Pepe Ochoa antes de que transmitieran las imágenes.

"La sacó barata", opinó la angelita Julia Argenta mientras observaba las imágenes. "Voy a decir algo... No estaba manejando rápido. Se le trabó el cuatriciclo porque obviamente hizo un giro que no corresponde”, detalló Ochoa.

Además, Ochoa agregó: "L-Gante se dio cuenta de que no podía más del dolor y Wanda lo llevó al hospital público de Pinamar, donde le dijeron que estaba fracturado”.