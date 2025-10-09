A24.com

Martín Cirio, el invitado especial que tendrá Trato Hecho con Santi Maratea

Martín Cirio se anima a jugar, negociar y divertirse junto a Santi Maratea en Trato Hecho en una noche que promete risas, sorpresas y mucha complicidad.

9 oct 2025, 10:40
Este sábado a las 22:00 por América TV, una nueva entrega de Trato Hecho llega con todo. Con la conducción de Santi Maratea, el programa promete una noche imperdible de risas, desafíos y momentos únicos.

En esta emisión, el invitado especial será Martín Cirio, reconocido influencer, comediante y creador de contenido, conocido por su estilo provocador, su mirada irónica sobre la actualidad y su capacidad para generar conversación en redes sociales.

Cirio se anima a jugar, negociar y divertirse junto a Santi en una noche que promete risas, sorpresas y mucha complicidad.

Trato Hecho, el clásico formato que combina entretenimiento, intuición y adrenalina, se renueva cada fin de semana con nuevas historias y participantes dispuestos a jugársela por los mejores premios.

Trato Hecho, con la conducción de Santi Maratea, todos los sábados y domingos a las 22:00 por América TV.

trato hecho 10

América TV tuvo una gran noche en los Premios Martín Fierro 2025

En la última edición de los Martín Fierro 2025 del lunes 29 de septiembre desde el Hotel Hilton, América tuvo una destacada noche y recibió importantes reconocimientos en los premios entregados por APTRA, reafirmando la calidad y el talento que caracteriza a la pantalla.

Los galardonados de la noche para América Tv que reafirman el compromiso con una televisión de calidad, cercana al público y siempre innovadora, fueron: LAM, condudido por Ángel de Brito -elegido como mejor programa periodístico-; DDM de Mariana Fabbiani -distinguido como mejor magazine-; Pasó en América, con la conducción de Sabrina Rojas y Augusto Tartufoli, ganador en la categoría mejor ciclo humorístico / actualidad; Argentina de Película, premiado como mejor programa cultural / educativo; Oliver Quiroz, consagrado como mejor movilero, y Lucas Arecco reconocido como mejor director.

martin fierro

     

 

