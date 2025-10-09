El novio de Fer Dente hizo el anuncio más especial de la pareja: "Él va a ser la mamá"

Fer Dente y Pablo Turturiello están juntos desde mediados de 2024 y su relación pasa por un gran momento, manteniendo siempre un perfil reservado en los medios.
Pablo Turturiello, pareja de Fer Dente, confirmó que con el conductor tienen el firme deseo de formar una familia.
El actor uruguayo visitó el programa de streaming El fin del mundo de Lizy Tagliani en Olga y allí confesó el deseo más profundo que tienen en común con el conductor.
El novio de Fer Dente anunció que tienen intención de ser padres y de inmediato generó una gran sorpresa en los integrantes del programa y en las redes sociales por la linda noticia.
“‘¿Quién hace de hombre?’ Ya no pregunta más esas cosas, ¿no?”, le consultó Lizy Tagliani con total respeto al entrevistado sobre la intimidad de la pareja. A lo que Pablo Turturiello reconoció: “Sí, se sigue preguntando”.
En ese sentido, el actor uruguayo confirmó segundos después el deseo que tienen en común con Fer Dente: “Con Fer queremos ser padres y él siempre dice: ‘Yo voy a ser la mamá’”, relató el artista, causando las risas de todos.
¿Se forma la familia dentro de poco?
La historia de amor entre Fer Dente y Pablo Turturiello comenzó de manera orgánica tras conocerse en 2023 mientras trabajaban en la obra Rent, donde Pablo era protagonista y Fer, director.
Están juntos desde junio de 2024, aunque mantuvieron su relación en secreto por algunos meses antes de confirmarla públicamente a través de un posteo en Instagram.
Desde entonces, han compartido imágenes de sus viajes juntos y han expresado el cariño y la complicidad que los une, describiéndose mutuamente como grandes compañeros y amigos. Fer Dente ha manifestado su deseo de ser padre junto a Pablo, planteando esta idea como un proyecto de pareja a futuro.
Pablo, por su parte, ha destacado el gran sentido del humor y la conexión que tienen, calificando a Fer como su mejor amigo y gran amor. Ambos están comprometidos tanto en su vida personal como profesional y disfrutan apoyándose mutuamente en sus carreras teatrales y artísticas.
“Yo le digo marido porque le digo Mima, me gusta la abreviación. Estamos muy bien, somos muy compañeros. Hace tipo un año y medio que estamos, pasa que no sabemos muy bien cuál es la fecha”, confesaba tiempo atrás el uruguayo de 25 años en charla con Juana Viale en su mesa dominguera.
Y explicaba en esa entrevista televisiva por qué no convivían: “No convivimos y cuesta mucho con los horarios que tenemos con Osvaldo y haciendo tres funciones por día”, y en cuanto a la idea de ser padres afirmó: "Desde chico siempre dije que me encanta".