El novio de Fer Dente hizo el anuncio más especial de la pareja: "Él va a ser la mamá"

En ese sentido, el actor uruguayo confirmó segundos después el deseo que tienen en común con Fer Dente: “Con Fer queremos ser padres y él siempre dice: ‘Yo voy a ser la mamá’”, relató el artista, causando las risas de todos.

¿Se forma la familia dentro de poco?

La historia de amor de Fer Dente y Pablo Turturiello

La historia de amor entre Fer Dente y Pablo Turturiello comenzó de manera orgánica tras conocerse en 2023 mientras trabajaban en la obra Rent, donde Pablo era protagonista y Fer, director.

Están juntos desde junio de 2024, aunque mantuvieron su relación en secreto por algunos meses antes de confirmarla públicamente a través de un posteo en Instagram.

Desde entonces, han compartido imágenes de sus viajes juntos y han expresado el cariño y la complicidad que los une, describiéndose mutuamente como grandes compañeros y amigos. Fer Dente ha manifestado su deseo de ser padre junto a Pablo, planteando esta idea como un proyecto de pareja a futuro.

Pablo, por su parte, ha destacado el gran sentido del humor y la conexión que tienen, calificando a Fer como su mejor amigo y gran amor. Ambos están comprometidos tanto en su vida personal como profesional y disfrutan apoyándose mutuamente en sus carreras teatrales y artísticas.

“Yo le digo marido porque le digo Mima, me gusta la abreviación. Estamos muy bien, somos muy compañeros. Hace tipo un año y medio que estamos, pasa que no sabemos muy bien cuál es la fecha”, confesaba tiempo atrás el uruguayo de 25 años en charla con Juana Viale en su mesa dominguera.

Y explicaba en esa entrevista televisiva por qué no convivían: “No convivimos y cuesta mucho con los horarios que tenemos con Osvaldo y haciendo tres funciones por día”, y en cuanto a la idea de ser padres afirmó: "Desde chico siempre dije que me encanta".