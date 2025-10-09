A24.com

Thiago Medina recibió el alta tras 28 días internado y Daniela Celis reveló un detalle importante

Este jueves la ex Gran Hermano Daniela Celis anunció emocionada que el papá de sus hijas se va del hospital tras casi un mes en terapia intensiva y reveló cómo seguirá la recuperación de Thiago Medina.

9 oct 2025, 10:12
En la mañana de este jueves 9 de octubre, y luego de casi un mes luchando por su vida en terapia intensiva tras el brutal choque vial que sufrió a bordo de su moto en la Ruta 7, a la altura de Francisco Álvarez en el partido de Moreno, por fin Thiago Medina recibió el alta médica según anunció su expareja Daniela Celis.

Pendiente las 24 horas de la recuperación de su ex, tal como lo hizo desde el minuto uno cuando le avisaron que el papá de sus hijas Laia y Aimé se había accidentado, fue a través de sus historias virtuales de Instagram que la ex Gran Hermano le informó a sus 2,5 millones de seguidores la feliz noticia.

"¡Llegó el día tan esperado! ¡Esto es gracias a ustedes! A cada profesional, al cielo, y a todos los que enviaron fuerzas y energías. Y con mucha emoción, lágrimas en los ojos, piel de pollo les queremos contar que...", escribió en el primero de los dos posteos que rápidamente se viralizaron con la buena nueva.

Al tiempo que en la segunda publicación, Pestañela compartió el parte médico anunciando el alta médica de Thiago para este mediodía y la forma en que continuará su recuperación física.

Así, pudo leerse en el primer párrafo: "El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires informa a través del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno que, tras 28 días de internación y tres intervenciones quirúrgicas, el paciente Thiago Medina será dado de alta médica en el día de la fecha".

"El alta se concretará a las 12:30 horas, por la puerta principal del hospital ubicada en Avenida Libertador 710, Moreno", detalla el comunicado oficial del hospital que le salvó la vida a Medina.

Asimismo, el parte médico que confirma el alta hospitalario detalla: "Con un pleno acceso al derecho a la salud, el paciente completó una evolución clínica favorable, con seguimiento multidisciplinario de los equipos de terapia intensiva, cirugía, kinesiología, clínica médica y enfermería".

"El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires agradece el compromiso y el trabajo coordinado de todos los equipos de salud bonaerenses que intervinieron en su atención garantizándole atención y contención, que le permitirá continuar su recuperación extrahospitalaria", concluye así la información que Daniela Celis y toda la familia de Thiago recibió por parte de la institución médica respaldada por el Ministerio de Salud provincial, y que la morocha no dudó en compartir en sus redes a modo de agradecimiento a todos aquellos que no dejaron de rezar y pedir por la recuperación de su ¿expareja?.

Noticia en desarrollo.

     

 

