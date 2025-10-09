Thiago Medina recibió el alta tras 28 días internado y Daniela Celis reveló un detalle importante

Alta Thiago MEdina 1

Así, pudo leerse en el primer párrafo: "El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires informa a través del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno que, tras 28 días de internación y tres intervenciones quirúrgicas, el paciente Thiago Medina será dado de alta médica en el día de la fecha".

"El alta se concretará a las 12:30 horas, por la puerta principal del hospital ubicada en Avenida Libertador 710, Moreno", detalla el comunicado oficial del hospital que le salvó la vida a Medina.

Asimismo, el parte médico que confirma el alta hospitalario detalla: "Con un pleno acceso al derecho a la salud, el paciente completó una evolución clínica favorable, con seguimiento multidisciplinario de los equipos de terapia intensiva, cirugía, kinesiología, clínica médica y enfermería".

"El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires agradece el compromiso y el trabajo coordinado de todos los equipos de salud bonaerenses que intervinieron en su atención garantizándole atención y contención, que le permitirá continuar su recuperación extrahospitalaria", concluye así la información que Daniela Celis y toda la familia de Thiago recibió por parte de la institución médica respaldada por el Ministerio de Salud provincial, y que la morocha no dudó en compartir en sus redes a modo de agradecimiento a todos aquellos que no dejaron de rezar y pedir por la recuperación de su ¿expareja?.

