Dalma Maradona explotó ante las críticas por no mostrar la cara de Roma: "Suelten y..."

La también madre de Azul compartió varias fotos de la celebración en Instagram y expresó: "Gracias a todos por venir y disfrutar la felicidad de Roma! Fue una tarde HERMOSÍSIMA!".

A lo que su hermana Gianinna Maradona comentó en el posteo: "LAS AMO!!!! (Aunque me critiques x WhatsApp te voy a comentar todas las publicaciones del cumpleaños de mi AHIJADA!".

La hija mayor de Dalma nació el 12 de marzo del 2019 cuando la actriz se acercó a uno de los últimos controles del embarazo y allí se enteró que estaba a punto de dar a luz.

Lo cierto es que más allá de la alegría y del lindo momento vivido con los suyos, Dalma Maradona se mostró enfurecida en Instagram al leer varios comentarios que la criticaban por no mostrar el rostro de su hija en las fotos.

Esto motivó un extenso descargo de la actriz en las redes: “Si tanto te molesta que no muestre la cara de mi hija, no me sigas. Por Dios, lo que las indigna... ¡Háganse ver! Es una nena normal como cualquier otra. ¡Suelten y dejen que cada padre decida por sus hijos sin tener que opinar de todo! Que yo sea pública no te da derecho a opinar de todo”, comenzó.

Y cerró firme: “Repitan conmigo... Así como no se opina de un cuerpo ajeno, no se opina de la crianza de un niño que no es el suyo. ¡Qué nada opaque todo el amor y los mensajitos hermosos para Roma y para el hermoso cumple que tuvo! ¡Gracias!”.

El emotivo relato de Dalma Maradona sobre el parto de Roma

"Hace 4 años iba a un control (estaba teniendo algunos problemas de presión) pero todavía faltaba para que nacieras. Ese 12/3/2019 me dijo mi obstetra que me fuera mi casa, me bañara relajada porque en 4 horas nos encontrábamos en la clínica… Yo lo miro a tu papá y no entendía, CLARAMENTE IBAS A NACER ESE DÍA y yo lloraba porque todavía no tenías nombre! Llegue a casa y creo que nunca me bañe con tanto miedo… Tenía una ganas de conocerte que no podía más pero por otro lado pensaba que faltaba un poco para que nacieras en un parto natural como yo quería…", expresó Dalma Maradona en Instagram al recordar el parto de su hija Roma.

"Llegó a la clínica y mientras me cambio recuerdo como si fuera hoy que estaba nerviosa, muy asustada pero me hacía la valiente, porque yo me había sacado 10 veces sangre en toda mi vida, nunca me había operado de nada y ahora iba a parir … Una vez en la habitación tu papa miraba un partido de Boca y yo pido que me esperen porque no estaba dilatando mucho y me dicen que me quedara tranquila que me iban a esperar todo lo necesario y mientras vos estabas monitoreada…", continuó.

Y remarcó: "Mil horas después me hacen tacto (no recuerdo un dolor más grande) y me dicen que sigo sin dilatar NADA pero que vos te estabas cansando … Les digo QUE TE SAQUEN YA y me llevan al quirófano! Lloro sin que nadie me vea y le cuento al anestesista que es mi primera vez en un quirófano y que tengo mucho miedo y lloro de nuevo, le digo que tengo miedo de la peridural y que no voy a poder y mientras digo esto y sigo llorando el GENIO del anestesista me dice YA ESTÁ, de tanto show que hice del miedo que tenia ni me di cuenta cuando me puso la inyección esa mano mágica!".

"También recuerdo a la partera abrazándome porque temblaba de miedo! Ahí ya tenia clarísimo que no iba a tener un parto como yo quería pero a esa altura lo único que quería era conocerte! Entra tu papá y cuando lo veo entrar lloro también, sigo llorando, entre emoción, miedo, felicidad , que se yo. Tu papá (como siempre) se encarga de todo, pone música, me acaricia la cara, me seca las lagrimas y me dice que yo puedo y que todo va a estar bien", comentó Dalma.

Y cerró pura emoción: "Naces por cesárea y yo te veo aparecer y ya no escucho la música ni nada, te veo como si fuera tu obra de teatro y te sigue un reflector solo a vos y no puedo creer lo hermosa que sos! Otro día te cuento más… Me cambiaste la vida y sin saberlo también me la salvaste! Sos mucho más de lo que alguna vez soñé! Te amo mi Momita parlanchina! Espero estar a la altura para acompañarte! Felices 4 años mi amor! Soñá mucho y pedí deseos que no tengo dudas que se te van a cumplir todos!".