Dalma Maradona le escribió una emotiva carta a Benjamín Agüero por su cumpleaños: "Sos magia"

"Cierro los ojos y me acuerdo de todos los momentos que tuve el privilegio de acompañarte, de no perderme nada! Hoy cumplís 14 y yo en lo único que pienso es en que momento ese nene que sacaba de la penitencia (guárdense la opinión), le regalaba autos a batería cuando ni sabía caminar y malcriaba a mas no poder, me pide que no grite tan fuerte sus goles y QUE NO ME PONGA A LLORAR…", comenzó su extenso mensaje una de las hijas del 10.