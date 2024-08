Daniel Agostini y su impactante rol tras la escandalosa separación de Barbie Vélez y Fede Bal: "Magia negra"

"Te agrego una que a Nazarena la va a poner contenta", introdujo picante la panelista dirigiéndose a su compañera Nazarena Vélez. Y comentó: "Cuando Barbie y Fede Bal se separaron, él (Agostini) lo llamó a Fede y le dijo que lo iba a llevar a un lugar para sacarle toda la magia negra y toda la mier.. que vos le habías tirado encima”.

“Lo llevó a un barrio a ver a una señora con gallinas y a Fede le hizo hacer todo un procedimiento con gallinas para sacarle tu magia negra”, continuó su tremendo relato Yanina.

Al escucharla, Nazarena Vélez no se mostró tan sorprendida por este contacto que habría mantenido su ex con Fede Bal y aportó más datos.

“Sabía que lo llamó. Yo sé muchas cosas que me callo la boca. Y lo invitó a comer. Desde ese día se armó como una relación con él. Después lo hizo con Garbellano (ex de Vélez). Lo hizo con mucha gente”, señaló la actriz. “Es peligroso lo que hace”, exclamó Yanina.

Rodrigo Tapari reveló el motivo por el cual Daniel Agostini lo odia: "No me quiere ver"

Durante muchos años Rodrigo Tapari y Daniel Agostini mantuvieron una relación de amistad donde, además de compartir su amor por la cumbia, también trabajaron juntos cuando el primero compuso varias canciones para el segundo. Pero este lunes, Fernanda Iglesias aseguró en LAM, América Tv, que actualmente están peleados.

Así fue que desde el programa de Ángel de Brito se contactaron con Tapari para saber qué pasó entre ellos.“No lo sé hasta el día de hoy. Mirá, yo lo conocí a él en 2009, yo estaba en Ráfaga. Lo conocí porque él quería cantar una canción que yo había compuesto”, aseguró de entrada.

“Justo está Nazarena en el piso, por eso lo cuento”, remarcó y continuó: “Él estaba atravesando un momento difícil y la canción 'Te dejo volver' le había pegado al corazón y la quería grabar y ahí nos conocimos. Me llamaron de su oficina para poder grabar esa canción y la hicimos en vivo”.

“Ahí él me dijo si componía y empecé. Hice casi 4 producciones para él, compuestas netamente por mí. El disco 2020 completo, y teníamos una relación hermosa en donde él me decía que era el hermano que no tenía”, recordó Tapari.

Fue allí cuando se refirió al quiebre en la relación entre ambos: “Yo no entiendo qué pasó en un momento determinado que no me habló más. Yo lo respeto, lo admiro. Para mí el cariño sigue estando, le hablé muchas veces para ver qué pasaba y no recibí respuesta. A mí me gusta aclarar esto porque recién el graph decía ‘se odian’, yo no lo odio, al contrario”.

A esa altura del relato, Ángel de Brito señaló que entonces es Agostini el que no lo quiere a él, lo que generó una contundente respuesta por parte de Tapari: “Sí, porque me llegan comentarios de gente muy allegada en el ambiente de la música en donde nos movemos, de empresarios que me dicen que no se quiere encontrar conmigo y si yo toco en el mismo lugar, por ahí el quiere tocar antes e irse”.

“No me quiere ver e insultos me han llegado. Ah dicho que soy una mala persona”, remarcó y dejó en claro que lo único que hizo fue escribirle canciones: “Componer para él era un sueño para mí”.

“Cuando salíamos a comer en familia, yo con mi esposa y él con su esposa, y le pedían fotos a él, a mí no y decía ‘es el cantante de Ráfaga, sáquense una foto con él’, me hacía el gancho para que la gente me conozca”, recordó nostálgico.

“Nosotros nos dejamos de hablar cuando me casé. Yo estuve en su casamiento con Laura, nos invitó a la familia y fui y me ofrecí a cantar porque me parecía que estaba bueno. Después cuando me iba a casar me dice ‘yo sé que te gusta mi música y mi regalo es hacer un show para vos’ y yo estaba en las nubes porque para mí era un sueño componer con él, conocerlo. Muchas cosas que vivimos las tengo en el corazón, pero cuando llegó la hora de concretar el show empezaron a haber trabas de que él no podía y ahí fue cuando no nos hablamos nunca más”, concluyó tajante.