Daniel Gómez Rinaldi relató el calvario que vivió con el dengue: "El dolor físico más terrible que atravesé"

"Afortunadamente me siento mejor. Ayer vi a la doctora Antonella Galante. Me hice análisis y dos horas después comprobó que estaba bien con las plaquetas. La verdad fueron días muy bravos", precisó el integrante del ciclo Qué Mañana!, El Nueve.

Sobre los fuertes síntomas que padeció, Daniel Gómez Rinaldi explicó: "Tuve fiebre. Dolores musculares y articulares. No me podía levantar. Y lo que también te produce es que te saca el poder de decisión. Directamente no querés levantarte. No querés comer. Si tomas un gran sorbo de agua querés vomitar. Una mañana desperté con las manos hinchadas, coloradas y con gran picazón".

daniel gomez rinaldi 2.jpg

"Hoy que ya pasó y con todo mi historial de salud, cáncer incluido, te puedo decir que fue el dolor físico más terrible que atravesé", reconoció con crudeza.

"El paracetamol también me caía mal. La médica me indicó que comiera algo siempre. Un pancito, una galletita. Y lo que nunca tenés que dejar es de consumir agua. La diferencia ahora es que tenía que tomar de a pequeños sorbos. Sé de pacientes que han tenido enrojecimiento en todo el cuerpo, altas temperaturas, vómitos, sangrado... Por suerte no tuve nada de eso", continuó el periodista.

Y dejó como enseñanza: "Solo quiero comunicarles a todos es que se cuiden y que cuiden a los chiquitos. Solo pensaba en los chicos que no tienen contención ni cuidados y que deben atravesar ciertos dolores y esas altas temperaturas. Después hay que controlar los riñones y el hígado que quedan muy afectados".

"Hoy volví al canal y a la tarde a la radio, hasta ahora no siento el agotamiento", finalizó ya más aliviado Daniel Gómez Rinaldi.

daniel gomez rinaldi 1.jpg

El mal momento de salud de Daniel Gómez Rinaldi: nuevamente internado reveló qué le pasa

Cuando apenas pasaron algo más de dos meses de haber sido internado por un fuerte dolor en el pecho, en los últimos días Daniel Gómez Rinaldi volvió a generar preocupación al ausentarse de Qué Mañana!, el ciclo de El Nueve en el que trabaja de lunes a viernes.

Así, en las últimas horas el periodista reapareció en sus redes sociales. Y aunque se mostró nuevamente internado, llevó calma a sus seguidores y familiares al detallar lo sucedido.

“Después de 7 días puedo contarles lo mal que lo pasé con el dengue”, contó de entrada Gómez Rinaldi a través de un posteo en Instagram junto a una imagen suya todavía convaleciente.

Y relató: “El viernes me retiré de Que Mañana ! Porque no me sentía bien. Como el jueves había tomado frío pensé que era una gripe. Sin embargo los dolores que comencé a sentir el viernes se acrecentaron y el sábado fui a Medicus para ser atendido. ‘Tenés todos síntomas de dengue’, me dijo la médica’”.

Inmediatamente el popular periodista de espectáculos se refirió a sus horas de sufrimiento: “Esos días y los siguientes fueron terribles. Los dolores musculares y articulares que atravesé fueron los más fuertes que tuve en mi vida. Solo los que lo pasaron saben que los dolores no te permiten moverte y que lo único que querés es estar en la cama aunque todo continúe".

"Días y noches con fiebre. Ni las frazadas ni las bolsas de calor lograban frenar el frío. Sudoración y cambios de ropa. Pero los dolores continuaban. Levantarme para lavarme los dientes era una odisea. Imposible erguirme completamente. El lunes volví a Medicus. Nuevos análisis. Y el martes, la confirmación: Dengue Positivo”, concluyó.