Daniela Celis hizo una jugada producción de fotos y habló a corazón abierto de su embarazo

Como si eso fuera poco, además escribió un sentido texto para acompañar las imágenes y abrió su corazón sobre lo que viene sintiendo mientras transita su embarazo. "Hasta que te das cuenta que un día todo cambio, mi cabeza ya no es la misma, mi prioridades, mis preocupaciones. Sobre todo mi cuerpo, me levanto todas las mañanas mirándome al espejo encontrándome algo nuevo", expresó.

Daniela Celis producción de fotos

Además, habló de lo difícil que se le hacía dormir en estos días y que incluso le cuesta caminar y encontrar ropa que le quede bien. De todas formas, destacó: "Luego de la nada sentís algo en la panza y si, sus patadas, esos movimientos que me hacen dar cuenta que todo esto vale la pena".

"La gestación es hermosa! Dar vida es maravilloso, me siento bendecida de saber que tengo 2 almitas a dentro mío, 2 corazones latiendo!", celebró y aseguró que está aprendiendo muchas cosas y en su mejor momento.

Daniela Celis sobre su embarazo

La revelación de Daniela Celis sobre cómo será la crianza de sus hijos: "Tenemos la..."

La ex Gran Hermano Daniela Celis estuvo en PH, Podemos Hablar (Telefe) y reveló cómo quiere criar a sus hijos junto a su pareja Thiago Medina y en qué se pusieron de acuerdo.

"Pensamos mucho el tema de cómo criarlos con el padre, qué sí, qué no, sabemos que hoy en día tenemos la posibilidad de darles todo a nuestros hijos, todo lo que no pudimos tener", afirmó la futura mamá de mellizos.

Por otro lado, la morocha recordó momentos difíciles de su infancia: "Mis viejos se separaron desde muy chicos, mi mamá siempre nos crió sola, papá laburaba, tenía su otra familia, pero nunca nos faltó el plato de comida, siempre lo voy a decir".

Y detalló: "A los trece años ayudé a mi mamá a construir nuestra casilla". Entre lágrimas, agregó: "En un momento me costaba hablarlo, nos mudamos cuando no teníamos ni baño, hacíamos en un balde hasta que se pudiera juntar la plata para el pozo".

En otra parte de la entrevista, Pestañela se refirió al bullying que sufrió en la escuela: "Me daba mucha vergüenza, no invitaba compañeras a casa, una vez me pasó que invité a una, se enteró todo el colegio. Me cargaban, entonces era horrible porque después no me invitaban a los cumpleaños".