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Daniela Celis pidió perdón por contar intimidades de Thiago Medina y dejó un final inesperado

Daniela Celis quedó en el centro de la polémica tras contar detalles íntimos sobre su relación con Thiago Medina en un streaming. Luego de las críticas y del enojo del joven, hizo un descargo en redes que terminó con un giro inesperado.

15 mar 2026, 08:30
Daniela Celis pidió perdón por contar intimidades de Thiago Medina y dejó un final inesperado
Daniela Celis pidió perdón por contar intimidades de Thiago Medina y dejó un final inesperado

Daniela Celis pidió perdón por contar intimidades de Thiago Medina y dejó un final inesperado

Ante la ola de comentarios y críticas que recibió Daniela Celis tras los dichos íntimos sobre su vida sexual con Thiago Medina en el stream de Martín Cirio, la exparticipante de Gran Hermano decidió hacer un descargo en su cuenta de Instagram. Allí publicó un video acompañado por una frase directa que resumía su postura: “La cague”.

En el video, Celis reconoció que se excedió al hablar públicamente sobre su vida privada. “Hay cosas que no se dicen, hay cosas que quedan en la intimidad, no se expone a nadie”, admitió la modelo.

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Luego explicó que, en determinados contextos de confianza, uno puede decir cosas de más. “Quizás en un momento de confianza decís cosas que no tenés que decir y bueno, lo dije”, sostuvo.

Daniela Celis pidió disculpas

La conductora de La jugada en Streams Telefe también aclaró que, a su entender, lo que contó no tenía una intención negativa. Según explicó, “nadie quedó mal”, aunque reconoció cierta incomodidad al escuchar sus propias palabras: “A veces no me gusta escucharme cuando hablo de esa manera”.

Sin embargo, el cierre del video sorprendió a muchos seguidores porque el tono del arrepentimiento cambió por completo. “Es cierto lo que pasa, me gusta, me gusta. Amo pasarla bien”, deslizó Celis, dejando de lado la postura inicial de disculpa.

En ese mismo momento, la influencer aseguró que necesitaba “despejarse” después de la repercusión que generaron sus comentarios en redes sociales y terminó promocionando una aplicación de apuestas.

Ese giro final generó aún más dudas entre los usuarios. Muchos comenzaron a preguntarse si el enojo de Thiago por la exposición pública fue genuino o si todo formó parte de una estrategia publicitaria que finalmente terminó beneficiando a la promoción de la app.

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Qué dijo Thiago Medina tras escuchar lo que Daniela Celis reveló sobre sus partes íntimas

Aunque la relación sentimental llegó a su fin, Thiago Medina y Daniela Celis continúan viviendo en la misma casa para priorizar la crianza de sus hijas gemelas, Laia y Aimé. Sin embargo, esa convivencia quedó envuelta en una nueva polémica tras las declaraciones de “Pestañela” sobre la intimidad que compartieron.

El episodio comenzó cuando Daniela participó de un streaming conducido por Martín Cirio, donde también estuvo presente Julieta Poggio. En ese contexto distendido, la influencer habló sin filtros sobre su vida privada con el joven.

Entre risas, Celis lanzó una frase que rápidamente se viralizó: “Amo la p… no podría vivir sin una… me pasó que encontré una muy buena, me enamoré de esa buena, tuve dos hijas con esa buena, y me cuesta soltar, ¿dónde encuentro una mejor si ya tengo una buena?”.

Lejos de frenar ahí, Daniela continuó describiendo su experiencia íntima con su expareja. “No te das una idea, es una cosa que no podés creer”, agregó entre carcajadas durante la charla.

El recorte del streaming no tardó en circular por redes sociales y generó una catarata de comentarios de todo tipo, lo que terminó provocando la reacción de Thiago Medina.

El ex Gran Hermano decidió pronunciarse a través de un video que grabó desde la casa que comparte con Celis mientras cocinaba. Allí dejó en claro su malestar por la exposición pública de su intimidad.

“Si una mujer habla de la pi… está todo bien, pero si un hombre habla de la con… es un pervertido o un desubicado, la mujer puede hablar tranquilamente y todos se callan, me parece que estamos mal ahí”, disparó, visiblemente incómodo con la situación.

Además, Thiago planteó el tema como un debate y pidió la opinión de quienes lo siguen en redes sociales. “¿Ustedes qué piensan? Dejen su mensaje ahí que los voy a estar leyendo”, expresó.

Si bien ambos decidieron mantener la convivencia para acompañar la crianza de sus hijas, los cruces y las repercusiones públicas vuelven a dejar en evidencia que el vínculo entre Daniela Celis y Thiago Medina sigue generando polémica cada vez que hablan de su vida privada.

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