Daniela Celis revelará el género de los gemelos y sus nombres con una espectacular fiesta

"Al principio fue muy duro porque todo lo que comía lo devolvía... tengo hambre todo el tiempo y la obstetra me dijo 'sí, mi vida, ¡son dos, cómo no vas a tener hambre!", agregó.

También adelantó:"Los voy a tener la última semana de enero con cesárea programada. Como tengo una placenta para dos, la placenta no va a aguantar a 40 semanas".

Por otro lado, Barbieri le preguntó: "¿Sabés el sexo de los gemelos?". "Se sabe, pero nosotros no lo sabemos, fue una decisión que tomamos con Thiago. Va a ser una súper revelación de género. Está dentro de un sobre con la respuesta correcta, que la respuesta la tiene mi hermana que es la que está organizando todo. No quiero que se me filtre", contó Daniela.

"Vamos a hacer una revelación de género, nombres y padrinos. Los padrinos se están definiendo y en esa lista hay gente que ustedes conocen", explicó Celis sobre la fiesta que celebrará en noviembre.

Daniela Celis reveló el lugar donde concibió a los gemelos junto a Thiago Medina: "Fue soñado"

Daniela Celis se muestra más feliz que nunca mientras transita su embrazo de gemelos, que va a tener junto a Thiago Medina. En distintas ocasiones habló sobre sus antojos, posibles nombres para los bebés, la fecha de parto, pero esta vez reveló un dato que nunca antes había contado.

Fue un una nota para Editando Tele (Net Tv), en diálogo con Luis Piñeyro, que la joven decidió contar cómo fue la noche en que junto a Thiago, concibieron a los bebés."¡Ya sé en dónde hicimos los bebés!", exclamó la ex hermanita.

“Para para, ¿Vos sabes, te acordás, exacto el momento? Te diría que, ¿hasta sentiste el momento clave donde gestaron a estos bebés?", repreguntó el conductor sorprendido. "Sí, me acuerdo la conversación que tuvimos después de haberlo hecho”, aseguró Dani.

“Lo qué pasó fue o siguiente, la obstetra me da la fecha exacta, y pensamos lo qué pasó en ese momento y con Thiago decíamos 'no puede ser fue ahí, fue en este momento'", amplió.

Inmediatamente, los integrantes del panel sacaron cuentas y se dieron cuenta que todo coincidía con el viaje de ambos a Brasil, lo cual Dani confirmó con mucha emoción. “Tal cual, en Buzios. Ojalá haya sido esa noche, que para mi si, que nos escapamos a la playa, a disfrutar de las olas del mar a la noche, las estrellas, la luna y pasaron un montón de cosas”, detalló.

"Esa noche fue soñada, la verdad que fue increíble", cerró.