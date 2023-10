La revelación de Daniela Celis sobre cómo será la crianza de sus hijos: "Tenemos la..."

Por otro lado, la morocha recordó momentos difíciles de su infancia: "Mis viejos se separaron desde muy chicos, mi mamá siempre nos crió sola, papá laburaba, tenía su otra familia, pero nunca nos faltó el plato de comida, siempre lo voy a decir".

Y detalló: "A los trece años ayudé a mi mamá a construir nuestra casilla". Entre lágrimas, agregó: "En un momento me costaba hablarlo, nos mudamos cuando no teníamos ni baño, hacíamos en un balde hasta que se pudiera juntar la plata para el pozo".

En otra parte de la entrevista, Pestañela se refirió al bullying que sufrió en la escuela: "Me daba mucha vergüenza, no invitaba compañeras a casa, una vez me pasó que invité a una, se enteró todo el colegio. Me cargaban, entonces era horrible porque después no me invitaban a los cumpleaños".

Daniela Celis reveló el antojo que sí o sí tiene que complacerle Thiago Medina durante el embarazo

Daniela Celis transita casi el quinto mes de embarazo de gemelos y en su visita al programa A la Barbarossa, Telefe, contó los antojos que tiene y el gusto que debe complacerle su pareja, Thiago Medina.

La ex participante de Gran Hermano 2022 contó cómo su novio busca cumplirle con sus gustos mientras transita el embarazo: “Tengo mucho antojo de frutas", precisó la morocha.

Y explicó entre risas: "De repente tenía ganas comer un durazno bien jugoso, que se te caiga todo el juguito… ¡Y no es temporada, chicas!".

"Lo mandé al Mercado Central y no encontró uno", reconoció Daniela Celis acerca del especial pedido que le hizo a su novio y que él fue a buscar para cumplir su deseo pero sin éxito.

“¡Me va a salir con un antojo en la cabeza!”, añadió sobre sus ganas de comer dulces constatemente durante el embarazo. Y cerró: “Mucha frutilla y mucho helado”.

Y además Robertito Funes le preguntó si pensaba tener más hijos con Thiago Medina y allí fue sincera de cara al futuro: “Pienso que no. Son los justos y necesarios. De hecho, es re delicado este tema, pero estoy pensando si ligarme las trompas después del embarazo”.