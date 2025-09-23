Daniela Celis reveló el drama que atraviesa en silencio mientras Thiago Medina lucha por su vida

Daniela comentó que tuvo que poner un stop en su agenda profesional, pero pronto tiene que retomar todo para poder pagar los gastos de su casa. "Paré mi vida. Paré mi trabajo para estar con ellas todos los días", detalló.

Por último, la ex Gran Hermano dijo que verá el modo de ir retomando sus actividades. "En algún momento voy a tener que retomar porque es el sustento para nosotras. Mi trabajo es el único sustento que tenemos", cerró.

Qué es la atelectasia, el nuevo cuadro que le diagnosticaron a Thiago Medina

A once días del grave accidente en moto que sufrió Thiago Medina, su estado de salud sigue siendo una preocupación permanente. El ex Gran Hermano continúa en una situación delicada y cada parte médico es seguido con atención por su familia y allegados. En las últimas horas, Daniela Celis, expareja del joven y una de las personas más atentas a su evolución, compartió el último informe recibido por los familiares.

Según lo que relató Daniela, los profesionales diagnosticaron a Thiago con atelectasia, una complicación pulmonar que ella explicó de forma sencilla como “un tapón de moco”. Aunque sus palabras intentaron transmitir calma, lo cierto es que la afección es compleja y requiere cuidados específicos.

La atelectasia, de acuerdo con la descripción médica, ocurre cuando los espacios aéreos del pulmón colapsan e impiden que el tejido se expanda de manera normal. Esto genera dificultades en la oxigenación de la sangre y, en consecuencia, en el buen funcionamiento del organismo. La condición puede presentarse en dos variantes: la obstructiva, provocada por una obstrucción en las vías respiratorias; y la no obstructiva, que aparece por factores externos que presionan los pulmones o por la falta de una sustancia esencial llamada surfactante pulmonar.

En este escenario, aunque la salud de Thiago continúa siendo frágil, su entorno cercano mantiene la esperanza de una recuperación progresiva. Tanto su familia como amigos y seguidores se apoyan en la fe, las cadenas de oración y la energía positiva para acompañar cada paso de este complejo proceso.

¿Qué dijo Daniela Celis sobre la evolución de Thiago Medina?

Daniela Celis recurrió a su cuenta de Instagram para referirse a la salud del padre de sus hijas, Thiago Medina, quien continúa internado en el hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno.

"El día de hoy Thiago continúa sin requerimientos de drogas para mantener su presión. Continúa con respirador, sedado, en terapia intensiva, sigue con antibióticos", contó la ex Gran Hermano.

La joven explicó que el principal inconveniente de Thiago está en sus pulmones. "Se presentó un tapón de moco, atelectasia, que está siendo tratado con kinesiología. Hoy el foco está en sus pulmones, necesitamos que sanen", agregó.

La ex Gran Hermano volvió a pedir una cadena de oración por la pronta recuperación del padre de sus nenas. "Pedimos oración para que con fe tengamos un mejor diagnóstico. Esperamos evolución", completó.