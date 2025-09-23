A24.com

SE SUPO

La ofensiva legal de Benjamín Vicuña contra la China Suárez tras el escándalo familiar: "Quiere que..."

Después de que Benjamín Vicuña se enterase por las redes que sus hijos fueron escolarizados en Turquía, el actor chileno analiza seriamente los pasos legales a seguir contra la China Suárez.

23 sept 2025, 11:38
La ofensiva legal de Benjamín Vicuña contra la China Suárez tras el escándalo familiar: "Quiere que..."

Después de múltiples especulaciones, días pasados Eugenia China Suárez terminó por confirmar que no sólo Rufina comenzó el colegio en Turquía, sino que también inscribió a Magnolia y Amancio lo que molestó por demás a su ex y padre de los chicos, Benjamín Vicuña, con quien había acordado la continuidad regular de los estudios de los menores en Argentina, según lo hablado por sus respectivos abogados.

Así las cosas, frente a la desagradable sorpresa para el chileno quien aseguró que se había enterado a través de las redes que sus hijos estaban yendo al colegio en Estambul, como era de suponer la respuesta de la actriz no se hizo esperar y aseguró que Vicuña hablaba todos los días con los chicos por lo que no podía decir que no sabía nada.

Entrevistado recientemente por LAM (América TV), el actor chileno disparó molesto asegurando que esta situación es muy "injusta para todos", al tiempo que explicó: "Es algo que yo traté de preguntarle al abogado. La verdad es que es todo muy surrealista. No tuvimos respuesta, no tuvimos una notificación. Efectivamente cambiaron la rutina de los chicos. Yo los llamo todos los días a las 7 de la mañana. Se empezó a complicar cada vez más. Se cambió la rutina por algo. No soy tonto, me di cuenta, pero mis hijos quedaron en un lugar incómodo".

"Yo tampoco les voy a sacar de mentira a verdad, ni mucho menos. Entonces, para no instalar un estrés para los chicos, le pedí a los abogados, como personas adultas, que se comunicaran y se entendieran. Y no hubo respuesta en más de una semana. Entonces, ahora tuvo que pasar esto, que en realidad es muy desagradable", agregó molesto.

Tras estas contundentes declaraciones del acto, este martes el periodista Luis Bremer reveló en Desayuno Americano, el programa que conduce Pamela David en las mañanas de América TV, que extraoficialmente le confiaron que Vicuña estaría pensando seriamente en pedir la restitución internacional de sus hijos.

De la misma manera que Mauro Icardi está tratando de la Justicia le permita llevarse a sus hijas -Francesca e Isabella- a Estambul amparándose en convenios internacionales, Vicuña estaría pensando seriamente junto a su abogado hacer el mismo pedido con sus hijos pero a la inversa. "No tiene problema en que sus hijos viajen y esté con la madre pero quiere que vivan acá", explicó Bremer.

Vale aclarar que este pedido de restitución internacional nada tiene que ver con la custodia de los chicos, sino con establecer cuál es el centro de vida de los menores. Claramente esta historia continuará.

Cómo fue el reencuentro de Benjamín Vicuña con su hija Magnolia tras regresar al país

Eugenia “La China” Suárez volvió al país el sábado luego de pasar varias semanas en Turquía acompañando a su pareja, Mauro Icardi.

Su arribo a Argentina no estuvo exento de polémica: la actriz evitó cualquier contacto con los medios y salió del Aeropuerto Internacional de Ezeiza por una puerta alternativa, esquivando así a los periodistas que la esperaban desde hacía varias horas en la zona de prensa.

En paralelo, Benjamín Vicuña compartió una tierna imagen en sus redes, donde se lo ve abrazando a su hija Magnolia durante una salida al cine para ver Papá x Dos, la comedia que protagoniza junto a Celeste Cid y que recientemente se estrenó.

“Tarde ideal para ir al cine Papá x Dos”, escribió el actor en sus historias, acompañando la fotografía donde aparece junto a su hija, con quien no había compartido tiempo en varias semanas.

Hace pocos días, se llevó a cabo la avant premiere de la película en un conocido centro comercial, evento que contó con la presencia de varias celebridades. En esa ocasión, Vicuña asistió acompañado por su novia, Anita Espasandín.

Finalmente, el reencuentro del actor con Magnolia se concretó tras el viaje de la actriz a Turquía, un viaje que generó gran revuelo debido a un permiso revocado previamente para que pudiera salir del país con sus hijos. Esto derivó en un fuerte y polémico mensaje de Suárez en sus redes sociales dirigido a su ex pareja, que quedó registrado en medio del escándalo previo al viaje, así como luego al confirmarse que la actriz inscribió a los chicos en una escuela de Estambul para que asistan cuando estén allá.

     

 

