La ofensiva legal de Benjamín Vicuña contra la China Suárez tras el escándalo familiar: "Quiere que..."

"Yo tampoco les voy a sacar de mentira a verdad, ni mucho menos. Entonces, para no instalar un estrés para los chicos, le pedí a los abogados, como personas adultas, que se comunicaran y se entendieran. Y no hubo respuesta en más de una semana. Entonces, ahora tuvo que pasar esto, que en realidad es muy desagradable", agregó molesto.

Tras estas contundentes declaraciones del acto, este martes el periodista Luis Bremer reveló en Desayuno Americano, el programa que conduce Pamela David en las mañanas de América TV, que extraoficialmente le confiaron que Vicuña estaría pensando seriamente en pedir la restitución internacional de sus hijos.

De la misma manera que Mauro Icardi está tratando de la Justicia le permita llevarse a sus hijas -Francesca e Isabella- a Estambul amparándose en convenios internacionales, Vicuña estaría pensando seriamente junto a su abogado hacer el mismo pedido con sus hijos pero a la inversa. "No tiene problema en que sus hijos viajen y esté con la madre pero quiere que vivan acá", explicó Bremer.

Vale aclarar que este pedido de restitución internacional nada tiene que ver con la custodia de los chicos, sino con establecer cuál es el centro de vida de los menores. Claramente esta historia continuará.

Benjamín Vicuña evalúa pedir la restitución de sus hijos - captura Desayuno Americano

Cómo fue el reencuentro de Benjamín Vicuña con su hija Magnolia tras regresar al país

Eugenia “La China” Suárez volvió al país el sábado luego de pasar varias semanas en Turquía acompañando a su pareja, Mauro Icardi.

Su arribo a Argentina no estuvo exento de polémica: la actriz evitó cualquier contacto con los medios y salió del Aeropuerto Internacional de Ezeiza por una puerta alternativa, esquivando así a los periodistas que la esperaban desde hacía varias horas en la zona de prensa.

En paralelo, Benjamín Vicuña compartió una tierna imagen en sus redes, donde se lo ve abrazando a su hija Magnolia durante una salida al cine para ver Papá x Dos, la comedia que protagoniza junto a Celeste Cid y que recientemente se estrenó.

benjamin vicuña reencuentro magnolia argentina

“Tarde ideal para ir al cine Papá x Dos”, escribió el actor en sus historias, acompañando la fotografía donde aparece junto a su hija, con quien no había compartido tiempo en varias semanas.

Hace pocos días, se llevó a cabo la avant premiere de la película en un conocido centro comercial, evento que contó con la presencia de varias celebridades. En esa ocasión, Vicuña asistió acompañado por su novia, Anita Espasandín.

Finalmente, el reencuentro del actor con Magnolia se concretó tras el viaje de la actriz a Turquía, un viaje que generó gran revuelo debido a un permiso revocado previamente para que pudiera salir del país con sus hijos. Esto derivó en un fuerte y polémico mensaje de Suárez en sus redes sociales dirigido a su ex pareja, que quedó registrado en medio del escándalo previo al viaje, así como luego al confirmarse que la actriz inscribió a los chicos en una escuela de Estambul para que asistan cuando estén allá.