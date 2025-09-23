Feroz reacción de Robertito Funes contra Nancy Pazos: "¿Quién se cree que es?"

La tensión creció aún más cuando habló sobre la decisión de Pazos de ausentarse del ciclo cada vez que él asume la conducción: “Si ella no quiere estar, me la soba. La verdad es que me importa un pit lo que diga porque ya me cansó. Se jacta con la bandera del feminismo y después destrata a las compañeras. Lo que le dijo a Mariana, no sé qué sororidad tiene”*.

Finalmente, cerró su descargo reconociendo la capacidad profesional de Pazos, pero con un cuestionamiento directo a su postura: “Ella es muy buena periodista, escribe muy bien, la conozco hace 25 años, pero no tiene la vara para decir quién vale y quién no vale”.

¿Nancy Pazos no va a los Martín Fierro para no aplaudir a Robertito Funes?

En su cuenta de Instagram, Yanina Latorre sorprendió con una revelación que generó revuelo en el mundo del espectáculo. Según contó, Nancy Pazos habría tomado una decisión llamativa respecto a la próxima entrega de los premios Martín Fierro 2025, que se celebrarán el lunes 29 de septiembre en el hotel Hilton de Puerto Madero. Latorre aseguró que la periodista no asistirá a la gala, una determinación que rápidamente desató comentarios y especulaciones.

La conductora de Sálvese quien pueda explicó los motivos detrás de esta ausencia con una frase que no pasó desapercibida: “Nancy Pazos no va a los Martín Fierrro... no quiere aplaudir a Robertito Funes cuando lo nombren. Un montón, ¿no?”. Estas palabras, difundidas a través de sus historias de Instagram, expusieron nuevamente la tensa relación que existe entre los dos periodistas.

El conflicto entre Pazos y Funes no es nuevo. Desde hace tiempo, la periodista decidió ausentarse en el ciclo A la Barbarossa cada vez que su colega se hace cargo de la conducción, en las ocasiones en que Georgina Barbarossa no está presente. Esta actitud dejó en claro que la interna dentro del programa está lejos de resolverse.

En diálogo con Sálvese quien pueda, Nancy Pazos volvió a reafirmar su postura sin rodeos. En esa entrevista sostuvo: “El reemplazo natural de Georgina soy yo”, dejando en evidencia que no tiene inconvenientes en hablar con franqueza de la disputa por quién debe ocupar el lugar de la conductora cuando ella falta.

Mientras tanto, Yanina Latorre no dudó en tomar partido y elogió la tarea de Funes en el ciclo matutino de Telefe. Con tono firme, destacó: “Robertito es el sucesor natural de Georgina Barbarossa. Lo hace bárbaro. Es divino”. De esta forma, la angelita salió en defensa del periodista, que suele recibir cuestionamientos por parte de su compañera de panel.

El cruce de declaraciones vuelve a encender la interna mediática en torno a A la Barbarossa y suma un nuevo capítulo en la relación tirante entre Nancy Pazos y Robertito Funes.