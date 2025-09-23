A24.com

Feroz reacción de Robertito Funes contra Nancy Pazos: "¿Quién se cree que es?"

En una nota con Sálvese quien pueda, Robertito Funes le respondió sin vueltas a Nancy Pazos, con quien tiene una guerra de larga data.

23 sept 2025, 12:00
Días atrás, Nancy Pazos generó polémica al criticar a Mariana Brey y a Robertito Funes en el marco del debate por las nominaciones a los premios Martín Fierro. Sus palabras no pasaron desapercibidas y el propio Funes decidió responder con firmeza, replicando los cuestionamientos que recibió de su colega. La discusión se centró en quién debía ser el reemplazo de Georgina Barbarossa en su programa cuando la conductora se ausenta. Pazos aseguró que el canal debería haberla elegido a ella para ocupar ese lugar, y sostuvo que no lo hacían para evitar conflictos con el resto del panel.

Frente a esos dichos, Robertito no ocultó su enojo. En su descargo -en diálogo con SQP- expresó: “Me la vengo aguantando hace bastante tiempo. Me la vengo fumando, pero ya me hartó. ¿Esta fulana quién se cree que es? ¿Se ganó un premio a la mejor periodista?”. Con visible molestia, defendió su trayectoria y agregó: “Es muy buena periodista, pero yo también soy buen periodista. Hace muchos años que trabajo en los medios. Yo soy conductor, periodista y movilero porque lo elegí”.

En relación con la determinación del canal de que él se ponga al frente de A la Barbarossa cuando Georgina no está, aclaró: “Fue el acuerdo que tuve con el canal. Le dije a las autoridades que para estar ahí acompañando prefiero estar en el móvil, y cuando Georgina no está conduzco yo el programa. El canal eligió y es así”. Para él, esa decisión está lejos de ser un capricho personal.

El periodista también cuestionó la actitud de su colega con palabras tajantes: “A esta altura lo que ella diga me nefrega, porque todo lo que cosechó como buena periodista lo está perdiendo con este desbarranque… Que me ningunee, bueno, pero yo vengo de coberturas internacionales”.

La tensión creció aún más cuando habló sobre la decisión de Pazos de ausentarse del ciclo cada vez que él asume la conducción: “Si ella no quiere estar, me la soba. La verdad es que me importa un pit lo que diga porque ya me cansó. Se jacta con la bandera del feminismo y después destrata a las compañeras. Lo que le dijo a Mariana, no sé qué sororidad tiene”*.

Finalmente, cerró su descargo reconociendo la capacidad profesional de Pazos, pero con un cuestionamiento directo a su postura: “Ella es muy buena periodista, escribe muy bien, la conozco hace 25 años, pero no tiene la vara para decir quién vale y quién no vale”.

¿Nancy Pazos no va a los Martín Fierro para no aplaudir a Robertito Funes?

En su cuenta de Instagram, Yanina Latorre sorprendió con una revelación que generó revuelo en el mundo del espectáculo. Según contó, Nancy Pazos habría tomado una decisión llamativa respecto a la próxima entrega de los premios Martín Fierro 2025, que se celebrarán el lunes 29 de septiembre en el hotel Hilton de Puerto Madero. Latorre aseguró que la periodista no asistirá a la gala, una determinación que rápidamente desató comentarios y especulaciones.

La conductora de Sálvese quien pueda explicó los motivos detrás de esta ausencia con una frase que no pasó desapercibida: “Nancy Pazos no va a los Martín Fierrro... no quiere aplaudir a Robertito Funes cuando lo nombren. Un montón, ¿no?”. Estas palabras, difundidas a través de sus historias de Instagram, expusieron nuevamente la tensa relación que existe entre los dos periodistas.

El conflicto entre Pazos y Funes no es nuevo. Desde hace tiempo, la periodista decidió ausentarse en el ciclo A la Barbarossa cada vez que su colega se hace cargo de la conducción, en las ocasiones en que Georgina Barbarossa no está presente. Esta actitud dejó en claro que la interna dentro del programa está lejos de resolverse.

En diálogo con Sálvese quien pueda, Nancy Pazos volvió a reafirmar su postura sin rodeos. En esa entrevista sostuvo: “El reemplazo natural de Georgina soy yo”, dejando en evidencia que no tiene inconvenientes en hablar con franqueza de la disputa por quién debe ocupar el lugar de la conductora cuando ella falta.

Mientras tanto, Yanina Latorre no dudó en tomar partido y elogió la tarea de Funes en el ciclo matutino de Telefe. Con tono firme, destacó: “Robertito es el sucesor natural de Georgina Barbarossa. Lo hace bárbaro. Es divino”. De esta forma, la angelita salió en defensa del periodista, que suele recibir cuestionamientos por parte de su compañera de panel.

El cruce de declaraciones vuelve a encender la interna mediática en torno a A la Barbarossa y suma un nuevo capítulo en la relación tirante entre Nancy Pazos y Robertito Funes.

