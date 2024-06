Daniela Celis reveló la tajante decisión que tomó con Thiago Medina sobre la crianza de sus gemelas

Luego, remarcó que quiere que sus nenas estén estimuladas y en movimiento. “Nosotros no queremos que las nenas duerman todo el día y por eso las estimulamos, les cantamos y les hablamos”, aseguró Daniela.

Antes de cerrar, Daniela reveló que en su casa siguen una política de “cero pantallas”. “Les damos mucha atención y en casa hay una política de cero pantallas. Decidimos que las nenas no tengan contacto con ninguna pantalla y queremos respetar este objetivo por un año, aunque lo ideal serían dos. Sin pantallas me refiero a que no haya música de videoclips, nada de películas ni televisión ni tablets”, sentenció.

Daniela Celis y Thiago Medina con Laia y Aimé.jpg

Camila destacó el rol de Thiago Medina y Daniela Celis durante su debut en Cuestión de Peso

Semanas atrás, Camila Deniz, la hermana de Thiago Medina de Gran Hermano, sorprendió a todos por su participación en la nueva temporada de Cuestión de Peso, que volvió al aire renovado con la conducción de Mario Massaccesi.

En una nota con Socios del espectáculo, la joven reveló que, en su compromiso por bajar de peso, cuenta con el apoyo de sus seres queridos: “En mi familia todos están muy emocionados. Thiago me apoya desde su casa, porque tiene dos criaturas hermosas y no le quiero sacar tiempo”.

Camila también contó cuál fue la reacción de Thiago al enterarse de su incorporación a Cuestión de Peso. “Sé que está feliz. Cuando le conté me decía: ‘¿En serio?’. Dani también me felicitó”, precisó.