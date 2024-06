El mensaje de Thiago Medina a Daniela Celis por su cumpleaños que evidencia cómo está su relación

“Feliz cumpleaños mi amor. Primero que nada espero que la pases súper bien. Si no te hubiese conocido no tendríamos esta hermosa familia que formamos. Sabe que siempre voy a estar para apoyarte en lo que necesites”, siguió.

Thiago Medina resaltó lo que siente por la morocha, que lo conquistó apenas lo vio por primera vez. "Sos la mejor mamá y persona que haya conocido. Sos la mujer más hermosa de todo el mundo", agregó.

Está claro que los ex GH tienen una relación única, que nació en la TV y trascendió más allá de todo. "Sos todo para mí y para nuestras hijas, te amamos mucho", finaliza en el posteo.

Camila destacó el rol de Thiago Medina y Daniela Celis durante su debut en Cuestión de Peso

Semanas atrás, Camila Deniz, la hermana de Thiago Medina de Gran Hermano, sorprendió a todos por su participación en la nueva temporada de Cuestión de Peso, que volvió al aire renovado con la conducción de Mario Massaccesi.

En una nota con Socios del espectáculo, la joven reveló que, en su compromiso por bajar de peso, cuenta con el apoyo de sus seres queridos: “En mi familia todos están muy emocionados. Thiago me apoya desde su casa, porque tiene dos criaturas hermosas y no le quiero sacar tiempo”.

Camila también contó cuál fue la reacción de Thiago al enterarse de su incorporación a Cuestión de Peso. “Sé que está feliz. Cuando le conté me decía: ‘¿En serio?’. Dani también me felicitó”, precisó.

Por último, la joven mencionó que, las horas previas al debut, no podía controlar los nervios y sus seres queridos la ayudaron. "No hace falta poner algo en Instagram para ver quién me apoya. Ellos me felicitaron, fueron los primeros en felicitarme. Y antes de salir al programa fueron los primeros en calmarme porque estaba muy nerviosa... No hace falta que se enteren todos en las redes de lo que pasa, pero si tengo el apoyo de ellos”, recordó.