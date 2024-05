Daniela Celis se mostró llorando y contó la profunda crisis que atraviesa como mamá primeriza

Daniela Celis y Thiago Medina con Laia y Aimé.jpg

"Hace unos días estaba mal, me resultaba todo difícil y colapsé por primera vez siendo madre”, escribió la morocha y confesó: “Me encontré con una situación fuera de mi zona de confort, no encontré mi espacio ni el tiempo”.

Al tiempo que señaló: “Hoy en día reflexiono y pienso… ‘Qué mundo hay detrás de una madre’”, y confió que en su intento por ser auténtica, quiso mostrar tanto lo bueno como lo malo pero que en ese momento no se animó. En tanto, aseguró que ya está bien y que por eso decidió "compartir" un poquito de su realidad y "lo que nadie/ pocos ven".

Daniela Celis storie IG.jpeg

Asimismo, aseguró: “Estoy súper contenida en casa con Thiago, mamá y la familia pero también soy humana, me veo diferente, me siento distinta y es todo nuevo para mí siendo primeriza”.

Tras estas aclaraciones, Daniela Celis subió dos historias donde se la ve llorando profundamente angustiada. “Llorar en silencio para que nadie se entere, para que tus bebés no se despierten. ¿Esto es lo que hacen las mamás toda la vida? Ese momento donde entrás en crisis, llorás y te descargás, no existe”, se preguntó desencajada y admitió totalmente quebrada: “Esto también es real. No tenés ese minuto para descargarte”.

La celebración íntima de Daniela Celis y Thiago Medina por los tres meses de las gemelas

A fines de enero, precisamente el día 29 de ese mes, Daniela Celis y Thiago Medina se convirtieron en padres de las gemelas Aimé y Laia, las niñas que llenaron de alegría sus vidas. Es así que para fines de abril, los ex participantes de Gran Hermano prepararon un íntimo festejo por los tres meses que cumplieron las pequeñas y mostraron cómo fue ese lindo momento familiar en las redes.

La mamá de Daniela participó activamente del festejo y preparó unos ricos ñoquis caseros por la fecha en cuestión. Hubo además una gran cantidad de globos en tonos blancos, dorados y rosas, una torta de dos pisos.

daniela celis thiago medina gemelas tres meses 2.jpg

"Tomá para los haters, después me dicen: la vieja metida de la suegra", dijo con humor la mamá de Pestañela en un video mientras mostraba las pastas que cocinó.

"No la critiquen a mamá que nos ayuda un montón", pidió luego Daniela Celis a sus fans. Y en otra postal de sus hijas, comentó con mucho amor al verlas juntas en la cama mirándose fijamente.

daniela celis thiago medina gemelas tres meses.jpg

“Perdón, pero soy una madre babosa! ¿Se dan cuenta cómo se miran? Aparte ya levantan la cabeza, están súper despiertas! Dios las amo tanto”, cerró la ex GH.

"Tres meses para los amores de mi vida", reflejó el joven de González Catán junto a sus hijas en brazos.