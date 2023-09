Daniela Celis sorprendió con un conmovedor video luciendo su gran pancita

Julieta Daniela y Romina

En primer lugar, fue Juli quien publicó un conmovedor video en sus historias de Instagram, donde se ve a Caramelo y a una de las hijas de Romi rodeando a Dani y abrazando su pancita.

Incluso, en el clip se puede apreciar la emoción de Daniela al estar junto a sus amigas y rodeada de cariño en su especial proceso de convertirse en mamá.

Por su parte, la ex diputada compartió una selfie junto a las dos hermanitas y minutos más tarde posteo otra imagen en donde también se podía ver a Thiago.

A un mes de haber confirmado su embarazo, Daniela Celis estuvo como invitada a Cortá por Lozano (Telefe), dio detalles de cómo se encuentra, habló de su relación con Thiago Medina y confirmó una de las noticias más separadas.

En primer lugar, contó una particular costumbre que adoptaron junto a Thiago de ver videos de partos naturales. "Al primero me dijo ‘No, Daniela. ¿Por qué están morados?'. Después me dice ‘¿Por qué tiene sangre? ¿Por qué tiene blanco?’. Piensa que le iba a llegar un bebote todo bañado, cambiado, divino de seis meses, como en las películas”, expuso entre risas.

Luego se centró en su embarazo y dio a conocer detalles acerca del nacimiento de los gemelos. "Feliz con esta doble llegada, me dieron 27 de febrero con cuarenta semanas, pero ya me dijeron que no van a llegar a esas semanas. Va a ser con cesárea programada porque seguramente nazcan prematuros ya que son dos", señaló.

"Con muchos cuidados puede que nazcan a principios de febrero o fines de enero así que hasta que la mamá aguante. A mi m dijeron 'vos aguanta porque seguramente tu panza va a ser algo que no vas a poder ni caminar' así que cuanto más aguantemos mejor", puntualizó.